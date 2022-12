Inscrições para o concurso público do Incaper são prorrogadas até dia 29

Certame oferta 100 vagas de níveis técnico e superior e os subsídios podem passar dos R$ 6,5 mil, além de auxílio alimentação

As inscrições para o concurso público do Incaper (Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural) do Espírito Santo foram prorrogadas até as 23h59 (horário de Brasília/DF) do dia 29 de dezembro de 2022 e, com isso, o prazo para pagamento da taxa também se estendeu e vai até o dia 30.

São 100 vagas para profissionais de níveis técnico e superior de várias áreas e subsídios, que vão de R$ 3.339 e podem chegar até R$ 6.582,60. Além disso, para todos os cargos será acrescido auxílio alimentação de R$ 300.

Entre as oportunidades está a de Técnico em Desenvolvimento Rural, para profissionais que atuam com agropecuária e laboratório. Já para nível Superior, estão as vagas para Agente de Extensão em Desenvolvimento Rural e Agente de Pesquisa e Inovação em Desenvolvimento Rural, ambos destinados a diversos profissionais com formações ligadas a Agronomia, Engenharia Agrícola, Engenharia de Pesca, Zootecnia, Agroecologia, Economia Rural, Socioeconomia, Bioinformática, entre outras.

O Incaper é uma autarquia vinculada à Seag (Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca), responsável pelos serviços de pesquisa aplicada, assistência técnica e extensão rural no Espírito Santo. Sua missão é promover soluções tecnológicas e sociais que visam o desenvolvimento do estado.

As inscrições devem ser realizadas no site do Instituto AOCP, instituição organizadora do certame, no endereço eletrônico: www.institutoaocp.org.br.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas em Vitória, mas poderão ser aplicadas, também, em cidades vizinhas, caso o número de inscritos exceda a capacidade de alocação do município.

O horário e locais de prova serão informados futuramente, através de um edital que será disponibilizado no site da organizadora por meio do Cartão de Informação do Candidato.

É importante que os candidatos leiam o edital com atenção e mantenham-se atentos ao site do Instituto AOCP para ficarem por dentro de todos os detalhes.