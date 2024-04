InterAles: Assembleia lança aplicativo para facilitar o acesso aos trabalhos da Casa

today9 de abril de 2024 remove_red_eye70

Agora os cidadãos capixabas podem acompanhar os trabalhos da Assembleia, opinar sobre projetos e consultar a legislação estadual por meio do aplicativo InterAles

O acesso à informação e a participação na vida política do Estado ganham um novo aliado com o lançamento do aplicativo InterAles. O objetivo da plataforma, lançada pela Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales) é facilitar o acesso às informações referentes aos trabalhos da Casa, onde a população poderá opinar sobre os projetos em tramitação e consultar a legislação estadual de forma rápida e intuitiva.

O idealizador do projeto, deputado Marcelo Santos, destacou que o novo aplicativo representa mais um avanço significativo na promoção da transparência da Casa, que já recebeu o prêmio de segunda Assembleia mais transparente do país.

“O InterAles é mais uma porta que estamos abrindo para facilitar a participação cidadã. Queremos fortalecer o relacionamento entre a Assembleia e a comunidade capixaba para que todo o trabalho realizado tenha o seu conhecimento e interação”, ressaltou o deputado e presidente do Legislativo.

Desenvolvido por servidores da Casa, o InterAles foi lançado nesta terça-feira, dia 09, em um café da manhã com os deputados e será um canal de comunicação direto e acessível para todos os interessados nos processos e decisões da Assembleia. Entre suas principais funcionalidades estão o acompanhamento de proposições, o acesso a informações sobre os deputados e os trabalhos das comissões, a possibilidade de opinar sobre projetos em trâmite e assistir à TV Ales.

O servidor que apresentou o aplicativo, Luciano Rocha Barbosa, contou que a iniciativa partiu do presidente Marcelo Santos, que demandou que o aplicativo fosse desenvolvido como uma solução mais ágil e que não precisasse de “muita banda larga”, já que o Estado do Espírito Santo teria problemas constantes com o serviço de internet.

“É um aplicativo novo, moderno, muito mais fácil e prático. O cidadão vai poder acompanhar um projeto de interesse dele e receber notificações via e-mail a cada movimentação realizada”, contou o presidente Marcelo Santos durante o lançamento, enfatizando a importância de fornecer ferramentas que permitam uma participação ativa e fácil.

Ressaltando a importância do aplicativo em aproximar a comunidade, o secretário de Comunicação da Ales, Guto Netto, disse que o InterAles é uma ferramenta essencial para fortalecer a democracia participativa.

“É através desse relacionamento que fortalecemos não apenas a transparência e a prestação de contas, mas também os próprios fundamentos da democracia, assegurando que todos tenham voz e sejam representados nas decisões que moldam o nosso Estado”.

Além do InterAles, outro marco importante foi anunciado durante o evento: o lançamento de um aplicativo destinado aos parlamentares. A ferramenta será utilizada para a participação dos deputados nas sessões ordinárias que acontecem de forma híbrida. Por essa ferramenta, os legisladores estaduais poderão registrar suas presenças, interagir por vídeo e áudio, além de votarem de forma fácil e rápida.

foto Lucas S. Costa