Invest-ES: Siderúrgica anuncia investimento de R$ 1,5 bilhão e geração de empregos no Estado

today4 de julho de 2023 remove_red_eye64

O Grupo Simec, especializado na produção de barras, perfis e vergalhões em aço, está realizando investimento da ordem de R$ 1,5 bilhão na modernização e ampliação da usina siderúrgica, localizada em Cariacica. Durante as obras e intervenções, serão gerados 700 empregos diretos e, após a ampliação, serão 120 novos postos de trabalho permanentes.

A multinacional, considerada uma das mais importantes empresas do setor de aços especiais da América do Norte, é contemplada pelo Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES).

O vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, foi ver de perto o trabalho na empresa, que está fazendo no Estado do Espírito Santo, o maior investimento do grupo. “A concessão da licença ambiental confirma o potencial que a planta industrial da Simec aqui no Espírito Santo tem para gerar mais oportunidades. Crescendo, serão mais postos de trabalho, mais renda, maior eficiência ambiental, maior produção e maior competitividade”, disse.

Ricardo Ferraço lembrou o novo ciclo de investimento da empresa em Cariacica para a modernização e ampliação de estruturas. “A Simec é uma das maiores recicladoras de sucata do país. Aqui toda a matéria-prima e os insumos utilizados são provenientes da sucata, que voltará ao mercado com uma pegada interessante da sustentabilidade e do ESG. O Estado passa por um ciclo de desenvolvimento voltado para a indústria de transformação e agregando valor à produção”, destacou.

De acordo com a empresa, o investimento possibilitará o ingresso da siderúrgica no mercado de aços especiais. Um conjunto de seis iniciativas serão contempladas a partir dos investimentos, sendo a modernização, melhoria da eficiência operacional e aumento a sua competitividade no mercado siderúrgico. O novo laminador vai entrar em operação no segundo semestre.

Invest-ES

O Programa de Incentivo ao Investimento no Estado do Espírito Santo (Invest-ES) é instrumento de política pública eficaz, eficiente, efetivo e que tem por objetivo contribuir para a expansão, modernização e diversificação dos setores produtivos do Espírito Santo, estimulando a realização de investimentos, a implantação e a utilização de armazéns e infraestruturas logísticas existentes, renovação tecnológica das estruturas produtivas, otimização da atividade de importação de mercadorias e bens e o aumento da competitividade estadual, com ênfase na geração de emprego e renda e na redução das desigualdades sociais e regionais.

Agora em 2023 são 59 novas empresas inscritas no programa, proporcionando a geração de 2.559 postos de trabalho empregos e reunindo investimentos de R$ 9,5 bilhões em diversas áreas.

Para solicitar informações e adesão ao incentivo fiscal, basta acessar o endereço www.sedes.es.gov.br