Investimentos de R$ 550 mi ampliam armazenagem de combustíveis em Vila Velha

7 de maio de 2023

Vila Velha vai receber um investimento de R$ 550 milhões do Consórcio Navegantes Logística para a implantação de terminais de granéis líquidos combustíveis no Cais do Atalaia. O projeto foi apresentado na noite de quinta-feira (04), durante a solenidade de posse dos novos membros do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (Comdec), que aconteceu no auditório da empresa Vila Porto, em Capuaba.

No encontro, o Diretor Executivo do Consórcio Navegantes, Bismark Duarte, explicou detalhes do projeto ao prefeito Arnaldinho Borgo e a diversos secretários municipais e empresários de Vila Velha. O consórcio foi o vencedor do edital para arrendamento, por 25 anos, de uma área ‘greenfield’ com aproximadamente 74 mil m², que vai possibilitar uma ampliação significativa da capacidade do porto na movimentação de combustíveis.

Benefícios

“Somada à capacidade dinâmica atual dos demais terminais do complexo portuário de Vila Velha – que é de 2,55 milhões de toneladas/ano –, a implantação de 16 novos tanques verticais para armazenamento de combustíveis vai elevar esta capacidade para 4,3 milhões de toneladas/ano. Ou seja, um aumento de 1,76 milhão de toneladas/ano. Este incremento deverá gerar uma arrecadação anual de ICMS, junto aos clientes distribuidores de combustíveis, no valor estimado de R$ 1,2 bilhão”, informou o Diretor Bismark Duarte.

Segundo ele, as atividades previstas para este terminal, cujo calado tem 12,5 metros de profundidade, serão: carga e descarga de navios e caminhões-tanques; recepção e armazenagem de produtos; análise e pesagem de produtos; e limpeza dos tanques de granéis líquidos.

Avanço

Para o prefeito Arnaldinho Borgo, a instalação do Consórcio Navegantes em Vila Velha representa um importante avanço não apenas para a cidade, mas também para o Espírito Santo: “Este contrato de concessão diminui o risco de desabastecimento de combustíveis no Estado, como aconteceu nos anos de 2015, 2019 e 2022. Além disso, a obra – que deverá gerar 400 empregos diretos e indiretos na fase de construção – fará com que os portos de Vila Velha superem dificuldades frequentes para a atracação de embarcações de combustíveis no Porto de Tubarão (Vale), realizada em mar aberto, onde a prioridade é a exportação de minério de ferro em graneleiros de grande porte”, avaliou.

Arnaldinho completou: “Investimentos em terminais de infraestrutura para combustíveis, como o que será implantado em Vila Velha, pelo Consórcio Navegantes, está perfeitamente alinhado com as alterações já em curso no cenário nacional, e que muito em breve impactarão direta e positivamente não só a indústria de refino, mas também os custos logísticos que envolvem a armazenagem e a distribuição de combustíveis no país. Isso proporcionará maior competitividade ao longo das cadeias produtivas, trazendo mais desenvolvimento e benefícios para Vila Velha, para o Estado e para o Brasil”.

Já o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, destacou outros aspectos também positivos acerca da implantação do consórcio: “Por se tratar de um projeto ‘greenfield’, sua concepção segue normas nacionais e internacionais que atendem aos mais altos padrões de segurança e proteção ambiental. O cronograma de implantação do Terminal Aquaviário de Movimentação de Derivados de Petróleo de Vila Velha é de 48 meses no total, já incluindo as fases de projeto, licenciamento e execução da obra”, concluiu.