Iriri Paixão Capixaba vai reunir gastronomia, cultura e música na Praia Costa Azul

today17 de abril de 2024 remove_red_eye58

O evento começa na próxima sexta-feira (19) e segue até domingo (21), com uma programação para toda família. A entrada é gratuita

Já pensou em passar um final de semana curtindo praia, boa gastronomia, música, teatro e muita diversão? Seu endereço é o Iriri Paixão Capixaba, que acontece na Praia Costa Azul, na próxima sexta-feira (19) e segue até domingo (21), no balneário de Iriri, em Anchieta. A entrada é gratuita.

O evento, que começa no Dia dos Povos Indígenas, vai reunir num só lugar o melhor da gastronomia da região, incluindo a cozinha do índio, com o preparo de um peixe assado na folha de bananeira e farofa de banana, assinado pelos chefs Gilson Surrage e Davi Pires.

Segundo o chef Gilson Surrage, o preparo do prato vai remeter a época da instituição da cidade de Anchieta, originada de uma aldeia de índios catequizada pelos padres jesuítas. O preparo do prato acontecerá durante a aula-show na abertura do Iriri Paixão Capixaba e será servido ao público como menu degustação do evento.

Outros pratos também estarão disponíveis durante os três dias do evento, as delícias vão desde porções de filé com fritas, peixe frito, varal de frango crocante, espetinho de costela, massas, moqueca capixaba e muito mais. Para a sobremesa estará disponível o sorvete na chapa, dentre outras opções. Os valores vão de R$ 10,00 a R$ 150,00.

Para a diretora da Associação Iriri Vivo, organizadora do evento, Andrea Braga, o evento une no mesmo espaço a parte gastronômica com a empreendedora do balneário, além de apresentações culturais com artistas da região.

“Será um final de semana de descanso e diversão. Fica o nosso convite para você descobrir o que Iriri tem de melhor. Como o nosso evento começa no fim da tarde é possível aproveitar o dia na praia ou pela cidade, que é linda, e finalizar a noite no Iriri Paixão Capixaba,” declarou.

Confira a programação:

19/04 – SEXTA FEIRA

17h – Abertura do evento

18h – Apresentação diversas com atores do município e teatro Paixão de Cristo

19h30 – Cozinha do índio, com Chef Gilson Surrage e Chef Davi Pires

20h – Show com Serginho Oliveira

23h – Banda Maçã do Amor

01h – Encerramento

20/04 – SÁBADO

17h – Abertura do evento

18h – Apresentação de artes diversas com atores do município

19h30 – Show com Wavilla

23h – Show com Micheli Freire

01h – Encerramento

21/04 – DOMINGO

17h – Abertura do evento

18h – Oficina de desenho artístico

19h – Show com Ton Oliver

22h – Encerramento