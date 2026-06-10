Itaguaçu será palco da virada do inverno capixaba

today10 de junho de 2026 remove_red_eye105

Itaguaçu se prepara para receber a “Virada do Inverno” com festival gratuito de música, cultura e gastronomia. Município da Região Serrana do Espírito Santo aposta no turismo de experiência e promove evento que marca simbolicamente a chegada da estação mais charmosa do ano

ITAGUAÇU (ES) – Se para muitos brasileiros a virada do ano acontece em dezembro, em Itaguaçu a proposta é diferente: a cidade quer transformar os dias 19 e 20 de junho na grande “Virada do Réveillon do Inverno Capixaba”. A iniciativa é através do Instituto Cultura Esporte e Companhia e o HCL Produções através do Festival Sabor e Música na 2ª edição do Festival de Inverno de Itaguaçu, evento gratuito que promete reunir moradores e visitantes em uma programação voltada para música, gastronomia, artesanato, cultura e turismo.

Com entrada franca e atividades programadas entre 18h e 0h, na Avenida 17 de Fevereiro, no Centro da cidade, o festival busca consolidar Itaguaçu como um dos principais destinos do inverno no Espírito Santo. Segundo os organizadores, a proposta vai além do entretenimento. O evento foi idealizado para celebrar oficialmente a chegada do inverno capixaba, criando uma experiência que une tradição, identidade cultural e valorização dos atrativos turísticos da região.

Abertura simbólica da estação

A campanha de divulgação do festival utiliza uma linguagem criativa ao convidar o público para decidir onde passará a “virada do inverno”. A ideia é transformar o início da estação em um momento de celebração coletiva, semelhante ao clima festivo do Réveillon.

Em meio ao cenário serrano, às belezas naturais e à arquitetura que marca a identidade de Itaguaçu, a cidade pretende oferecer aos visitantes uma programação capaz de reunir diferentes gerações em torno da cultura e da convivência.

“Mais do que um festival, a proposta é criar uma experiência. O inverno possui um forte apelo afetivo, associado ao aconchego, à gastronomia e aos encontros. O evento busca justamente valorizar esses elementos e fortalecer o município como destino turístico”, destaca os organizadores.

Música, gastronomia e valorização cultural

A programação contempla apresentações musicais, espaços gastronômicos, feira de artesanato e atrações culturais, fortalecendo a economia criativa local e ampliando oportunidades para empreendedores da região.

Especialistas em eventos apontam que festivais temáticos têm se tornado ferramentas importantes para o desenvolvimento regional, especialmente em municípios que buscam diversificar suas atividades econômicas por meio do turismo.

Além de movimentar hotéis, restaurantes, comércio e serviços, iniciativas desse tipo ajudam a fortalecer a identidade cultural das cidades e a criar novos atrativos para visitantes.

Turismo em destaque

Localizada na região serrana capixaba, Itaguaçu vem ampliando sua presença no cenário turístico estadual ao investir em eventos que promovem suas belezas naturais, sua história e sua hospitalidade.

A expectativa é que o Festival de Inverno atraia visitantes de diversas regiões do Espírito Santo, contribuindo para o fortalecimento da cadeia produtiva do turismo e consolidando a cidade como referência para quem busca experiências ligadas à cultura, gastronomia e lazer durante os meses mais frios do ano.

por Philipe Verdan