ITAPEMIRIM | Começa o processo para a eleição de Conselheiro Tutelar

today4 de julho de 2023 remove_red_eye67

O Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente de Itapemirim divulgou nesta terça-feira, 04, a lista definitiva dos candidatos aprovados para a eleição de Conselheiro Tutelar, com seus respectivos números eleitorais. O Conselho informa, ainda, que não houve interposição de recursos acerca da prova eliminatória.

Conforme calendário, o período de propaganda eleitoral começa hoje, 04 de julho, e vai até o dia 30 de setembro. A eleição ocorre no dia 1º de outubro, data unificada em todo Brasil. Todos os eleitores aptos do município podem votar. Os locais de votação serão divulgados em breve.

Todos os candidatos habilitados estão convocados para uma reunião no dia 07 de julho, às 10 horas, no auditório do CRAS da Vila, para conhecimento de orientações e condutas vedadas no período eleitoral.

Confira a lista dos candidatos e seus respectivos números eleitorais.