Itapemirim confirma primeiro caso autóctone de dengue sorotipo 3

today17 de setembro de 2025 remove_red_eye29

A Secretaria Municipal de Saúde de Itapemirim confirmou, no dia 11 de setembro de 2025, o primeiro caso autóctone de dengue sorotipo 3 (DENV-3) no município. Este é o sétimo registro do tipo em todo o Espírito Santo.

O termo autóctone indica que a infecção ocorreu dentro do próprio território, evidenciando a circulação local do vírus. O DENV-3 é um dos quatro sorotipos da dengue, e uma infecção anterior por outro tipo do vírus não garante imunidade contra os demais. Isso aumenta a preocupação das autoridades de saúde quanto à possibilidade de novos casos e até mesmo surtos.

Diante da confirmação, a secretaria reforçou a necessidade de intensificar as medidas de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da doença. Entre as principais recomendações à população estão: eliminar focos de água parada, manter caixas d’água bem vedadas e redobrar a atenção com recipientes que possam acumular água.

Equipes da saúde já estão realizando ações de monitoramento, prevenção e controle, mas o órgão ressalta que a colaboração dos moradores é fundamental para conter a proliferação do mosquito.