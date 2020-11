Itapemirim continua fortalecendo pecuaristas com distribuição de ração balanceada

A Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural de Itapemirim continua entregando mensalmente a ração balanceada aos pecuaristas do município, com intuito de fortalecê-los comercialmente como produtores leiteiros. Neste mês de novembro, aproximadamente nove mil sacos de ração balanceada foram entregues aos produtores do município.

Nesse início de semana, segunda e terça-feira foram entregues rações balanceadas em Córrego do Ouro e Caxeta. Esse programa foi criado para apoiar o produtor rural de Itapemirim, que são importantes geradores de emprego e renda, além de incentivá-los a permanecerem na atividade rural em suas comunidades.

Técnicos da Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Rural, planejam concluírem as entregas deste mês na região do Assentamento Nova Safra ainda esta semana. O projeto vem ajudando os produtores estimulando a produção de leite, fortalecendo a agricultura familiar e incentivando os produtores a executarem atividades rurais.

O município gera uma grande economia para o produtor, permitindo que este invista em benfeitorias rurais, como o melhoramento das instalações físicas, dando mais segurança ao trabalhador, assim como um trato mais adequado ao animal. A cada ano o projeto vem crescendo e fortalecendo ainda mais o produtor que hoje tem 351 produtores cadastrados.