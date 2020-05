Itapemirim decreta uso obrigatório de máscaras

today12 de Maio de 2020 remove_red_eye72

O Município de Itapemirim informa que o uso de máscaras de proteção para enfrentamento ao coronavírus (COVID-19) se tornou obrigatório a partir desta segunda-feira, 11 de maio. A medida foi tomada, mediante o Decreto Municipal nº 15.894/2020, determinando que a população deverá utilizar obrigatoriamente máscaras em todo o território de Itapemirim para funcionários e clientes de todos os estabelecimentos comerciais, pelas pessoas fora do ambiente residencial, bem como nos templos religiosos para enfrentamento da situação de Emergência de Saúde Pública.

Conforme o Decreto, o uso de máscaras de proteção deve obrigatoriamente ser realizado em qualquer situação em que houver necessidade de interrupção do isolamento social, bem como nos ambientes de trabalho. A população poderá utilizar máscaras de tecido feitas de forma artesanal.

Segundo Luciana Peçanha Lopes, responsável polo Centro de Operações Especiais em Saúde – COES-COVID19, além do uso obrigatório de máscaras de proteção, também está determinado que as pessoas, ao adentrarem em estabelecimentos públicos ou privados, mantenham o distanciamento recomendado e higienizem as mãos com álcool gel 70% ou preparações antissépticas de efeito similar.

Orientação e abordagem

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio do Departamento de Vigilância Sanitária e com o apoio da Fiscalização Tributária, Fiscalização de Obras e Postura e Guarda Civil Municipal ficarão encarregados de monitorarem os estabelecimentos comerciais e prestadores de serviços abertos ao público, bem como os templos religiosos e as pessoas que circularem pelas vias públicas. O não cumprimento destas recomendações poderá acarretar suspensão temporária de suas atividades, no caso para comerciantes e templos religiosos, conforme o Decreto nº 15.866/2020, de 30 de abril de 2020.