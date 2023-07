ITAPEMIRIM | Projeto Viva Esportes leva balé para 100 crianças de Campo Acima

today3 de julho de 2023 remove_red_eye54

Crianças e adolescentes do bairro Campo Acima estão aprendendo a arte do balé, gratuitamente, através do projeto Viva Esportes, da prefeitura de Itapemirim. As aulas tiveram início há apenas duas semanas e o grupo já conta com cerca de 100 alunas matriculadas.

A pequena Letícia, de 7 anos, disse estar amando ser “bailarina”. Ela e as demais participantes estão empolgadas, tem se dedicado, e surpreenderam a professora Mayara que destacou que as alunas tem se mostrado muito disciplinadas e esforçadas.

As aulas gratuitas acontecem no ginásio, toda quinta-feira, às 17 horas. Os interessados em participar devem procurar a professora nos dias de aula e realizar o cadastro.

O subsecretário Municipal de Esportes, Maycon Francisco, enfatizou que essa modalidade é nova na comunidade, que já conta com outras atividades esportivas pelo Viva Esportes. “O projeto vai além da prática esportiva, é uma ferramenta para trabalhar com as nossas crianças e adolescentes o lado social, tirá-las de suas rotinas diárias, promovendo mais saúde e a sociabilidade,” concluiu.