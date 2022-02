Iúna recebe investimentos em infraestrutura e assistência social

today21 de fevereiro de 2022 remove_red_eye65

Foi entregue pelo governador do Estado, Renato Casagrande, na manhã desta segunda-feira (21), em Iúna, obras e máquinas agrícolas para o município, além do anúncio do repasse de recursos para novos investimentos na pavimentação de ruas e para a construção de equipamentos de assistência social. Ao todo, o Governo do Estado está investindo R$ 5,7 milhões na cidade da microrregião Caparaó.

Durante a agenda, Casagrande percorreu as ruas de Iúna e visitou obras em andamento. “O Governo do Estado está forte e presente em Iúna, que é uma cidade importante do Caparaó. Nada acontece na nossa vida se não tivermos atitude. Nós tomamos a atitude de realizar essas obras, além de retomar as obras paralisadas, pois os moradores precisam ser bem acolhidos. Podemos não atender a todas as demandas da cidade, mas garanto que faremos tudo que estiver ao nosso alcance”, pontuou.

Ainda em sua fala, o governador reforçou a importância da continuidade de obras e políticas públicas. “O pior castigo que o gestor pode impor à população é não dar sequência às obras que estavam iniciadas. Assumi o governo com mais de 70 obras paralisadas e resolvemos quase todas. Algumas ficaram agarradas na Justiça, como o Cais das Artes, em que deixamos a obra em andamento e a gestão seguinte rompeu o contrato, levando o caso à Justiça. Aqui em Iúna temos diversas obras que fizemos em nosso governo passado, além daquelas que estão em andamento ou que ainda iremos fazer”, disse.



Investimentos

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca (Seag), entregou 16 equipamentos agrícolas para o município, como tratores, carretas agrícolas, escavadeira hidráulica, entre outros. Também foram entregues à população quatro pontes rurais nas localidades de Córrego Boa Sorte, Barra do Pedregulho, Córrego Santa Clara e Serrinha II.

O município também recebeu as obras de calçamento rural nas comunidades de Lamim, Café do Príncipe e Estrada Uberaba, totalizando mais de R$ 1,7 milhão em investimentos. “Iúna é uma cidade com uma agricultura muito forte, principalmente, na atividade do café. O agroturismo também vem se desenvolvendo, sendo referência na região. Todas essas entregas vêm para auxiliar nesse desenvolvimento e a fortalecer ainda mais a agricultura familiar capixaba”, ressaltou o subsecretário de Estado de Infraestrutura Rural, Rodrigo Vaccari.

Iúna também vai ser contemplada com o repasse de R$ 1,8 milhão em recursos do Fundo Cidades para a pavimentação de ruas. Também foram anunciados investimentos para obras de reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência Social (Cras), para a construção do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas) e também para o projeto Compra Direta de Alimentos (CDA).

Os investimentos vão melhorar a qualidade dos serviços prestados nos equipamentos de proteção social, em casos de ameaça ou perda de direitos de indivíduos ou famílias do território. Os Cras e Creas que compõem a rede de proteção social capixaba, são espaços que visam o empoderamento das famílias e de seus membros para o enfrentamento das situações de vulnerabilidade e risco social, contribuindo assim para a construção e reconstrução das relações familiares e comunitárias. O investimento total é de R$ 1,3 milhão, oriundos do Tesouro Estadual, somados à contrapartida do Município.

A segurança alimentar também é foco do Governo do Estado em Iúna, concretizado com o anúncio de repasse de recursos para o projeto Compra Direta de Alimentos (CDA). O município, que é adeso ao projeto, receberá R$ 117 mil, beneficiando 18 agricultores familiares.