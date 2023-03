Jacqueline Moraes é homenageada com prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença

Em um reconhecimento concedido pela Embaixada e Consulados dos Estados Unidos no Brasil, direcionado a mulheres brasileiras que se destacaram em suas atuações, a secretária de Estado Extraordinária de Políticas para Mulheres, Jacqueline Moraes, foi agraciada com o prêmio Mulheres Brasileiras que Fazem a Diferença.

A homenagem é entregue a mulheres que têm atuações e trabalhos de destaque em diversas frentes em prol de suas comunidades. Jacqueline Moraes foi escolhida por sua atuação como vice-governadora do Espírito Santo, sendo a primeira mulher, negra e de periferia a ocupar o cargo, além de construir uma marca em defesa da inclusão nas políticas públicas, priorizando as mulheres e meninas, o que também a credenciou para o cargo que agora ocupa, como titular da Secretaria Extraordinária de Políticas para Mulheres (SEPM).

“Nós, mulheres, podemos comemorar muitas vitórias como nossos espaços na política, e ocuparmos todos eles com muita competência e com visão voltada para os mais vulneráveis e os socialmente excluídos. Mas, ainda temos muito que conquistar e a nossa luta continua. Esse reconhecimento só nos fortalece no empenho de dar vez e voz às mulheres e meninas do Espírito Santo, assim como, a todas e todos que precisam ter seus direitos efetivados. Agradeço de coração à Embaixada por esta honraria, ao Governo do Espírito Santo, e em especial à sensibilidade do governador Renato Casagrande, por seu olhar de dedicação às causas das mulheres”, disse Jacqueline Moraes.

Jaqueline Moraes é uma mulher preta, de periferia, foi camelô desde os 14 anos, e formou-se bacharel em Direito, em 2019, quando já era vice-governadora. Casada, tem três filhos e um neto, também foi vereadora na sua cidade, Cariacica.

Embaixadora do projeto Corte de Lovelace do Ifes, parceira do projeto Meninas Digitais da Secretaria Regional da Sociedade Brasileira de Computação (SBC). Tedx Speaker (edição TEDx Niterói – 2019), atuou em políticas públicas inclusivas voltadas para meninas e mulheres, por meio do Programa Agenda Mulher Empreendedora, na Vice-Governadoria.

Nesse período, ocupou a Governadora Interina do Estado do Espírito Santo, por três vezes, muito consciente do seu lugar de fala enquanto mulher que vivência e luta pelos excluídos. Agora, em 2023, mantém o ineditismo, sendo a primeira mulher a ocupar a primeira Secretaria das Mulheres do Estado do Espírito Santo.