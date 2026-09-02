Janete de Sá lança candidatura à reeleição com apoio de lideranças políticas do ES

today2 de setembro de 2026 remove_red_eye31

Evento reuniu governador Ricardo Ferraço, Renato Casagrande, Rose de Freitas, Marcelo Santos, prefeitos, vereadores e pré-candidatos

A deputada estadual Janete de Sá lançou oficialmente, no último dia 23, sua candidatura à reeleição para a Assembleia Legislativa do Espírito Santo. O evento reuniu importantes lideranças políticas do Estado no Cerimonial Aspomires, em Vitória, entre elas o governador Ricardo Ferraço, o ex-governador Renato Casagrande, a ex-senadora Rose de Freitas e o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Marcelo Santos, além de prefeitos, vereadores e pré-candidatos à Câmara dos Deputados.

Durante o encontro, um dos principais anúncios foi feito pelo governador Ricardo Ferraço: o Espírito Santo deverá ganhar o primeiro hospital veterinário público do Estado. A iniciativa atende a uma das pautas defendidas por Janete ao longo de sua atuação parlamentar.

Em seu discurso, Ferraço também destacou a parceria com a deputada e defendeu a continuidade das ações desenvolvidas pelo governo estadual nos últimos anos.

Dentre as lideranças estavam a candidata ao Senado, Rose de Freitas; o governador e candidato Ricardo Ferraço e a candidata a deputada federal Emanuela Pedroso.

Apoio à continuidade do projeto político

O ex-governador Renato Casagrande também participou do evento e ressaltou a atuação de Janete de Sá. Em sua fala, defendeu a continuidade do projeto político iniciado durante suas gestões e pediu apoio à candidatura de Ricardo Ferraço ao Governo do Estado.

Casagrande afirmou ainda que a chapa que deverá disputar o Senado, formada por ele e Rose de Freitas, terá como objetivo ampliar a representação do Espírito Santo em Brasília.

Rose de Freitas, por sua vez, destacou a trajetória de Janete e as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que ocupam espaços na política.

“Não é fácil ser mulher na política, mas a deputada Janete não abaixa a cabeça. Ela é o nosso orgulho, porque ela é diferenciada. Vejo nela uma mulher aguerrida, corajosa, destemida e trabalhadora. Quero pedir a vocês não só para votar, mas para trabalhar pela reeleição dela. Ela defende os direitos das pessoas e dos animais, esse é o diferencial dela. Por isso, temos que honrar essa mulher, para que possa continuar fazendo seu trabalho na Assembleia Legislativa. Estamos todos trabalhando para eleger Ricardo Ferraço, para continuar o trabalho desenvolvido pelo Casagrande”, enfatizou Rose.

Mulheres e proteção animal estão entre as principais bandeiras

Ao confirmar a intenção de disputar novamente uma vaga na Assembleia Legislativa, Janete de Sá afirmou que pretende continuar atuando em áreas como defesa das mulheres, proteção animal, saúde pública, agricultura, educação, empreendedorismo e valorização dos servidores públicos.

Na defesa das mulheres, a deputada destaca iniciativas como a viabilização de viaturas para a Patrulha Maria da Penha, a criação da Procuradoria da Mulher da Assembleia Legislativa e a implantação da Sala Lilás no Departamento Médico Legal (DML) de Vitória.

Na causa animal, Janete preside a CPI dos Maus-Tratos aos Animais na Assembleia e é autora de iniciativas relacionadas à proteção e ao bem-estar animal. Entre elas está a legislação que deu base ao programa Pet Vida, voltado à castração gratuita e ações de proteção animal nos municípios capixabas.

A parlamentar também destaca sua atuação na área da saúde, incluindo a aprovação do projeto que institui a Política Estadual de Prevenção e Combate à Esporotricose.

Agricultura e interior também entram na pauta

À frente da Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa, Janete afirma que pretende ampliar ações voltadas ao produtor rural e à agricultura familiar.

Entre as iniciativas citadas estão investimentos em infraestrutura rural, como calçamento, Revsol, energia trifásica e equipamentos para produtores. A deputada também é autora da Lei de Compra Direta de Alimentos, que prevê a destinação de produtos da agricultura familiar para hospitais e presídios.

Durante o evento, Janete reforçou que pretende manter a atuação voltada principalmente para pautas sociais e para o desenvolvimento dos municípios do interior.

“Renovo meu compromisso de trabalho com a população capixaba com a mesma força e determinação de sempre. Nosso mandato é feito de entregas reais, com foco em cuidar das pessoas e proteger quem não tem voz, como os nossos animais”, afirmou Janete.

O lançamento marca o início oficial da caminhada de Janete de Sá pela reeleição à Assembleia Legislativa, em uma disputa que começa a ganhar forma com a movimentação das principais forças políticas do Espírito Santo.

FONTE E FOTOS PORTAL PERFIL CAPIXABA