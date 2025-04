Jardim Camburi ganha nova linha de ônibus com articulação de Gandini

O Deputado estadual e o líder comunitário Juninho Barbarioli participaram de reunião com o secretário de Mobilidade para tratar de superlotação e escassez de ônibus no bairro mais populoso do Estado

Uma demanda antiga dos moradores de Jardim Camburi, em Vitória, começou a ser atendida com a criação da linha 547 (Jardim Camburi/T. Itaparica, via 3ª Ponte/T. Vila Velha), que entrou em operação no último domingo (13). A medida vem após articulação do deputado estadual Fabrício Gandini (PSD), que levou a pauta diretamente ao secretário de Mobilidade e Infraestrutura do Estado, Fábio Damasceno.

A reunião com Damasceno aconteceu há três semanas e contou também com a participação do líder comunitário Juninho Barbarioli. Na ocasião, o parlamentar apresentou reclamações da população sobre superlotação, falta de veículos à noite e a necessidade de reforço no sistema de transporte coletivo que atende o bairro, o mais populoso do Espírito Santo, com 48.286 moradores.

“Não vai resolver todos os problemas de deslocamento do bairro, mas agradeço o esforço com a criação rápida por parte do governo do Estado. Nosso mandato está atento e à disposição para ouvir novas sugestões da população e seguir cobrando melhorias no sistema Transcol”, afirmou Gandini.

A linha 547 foi anunciada pela Ceturb-ES na sexta-feira (11) e opera exclusivamente no período da tarde, no sentido Vila Velha, com sete partidas entre 16h25 e 17h45. O objetivo é desafogar linhas como a 508, 510 e 560, que enfrentam alta demanda nesse horário.

O novo itinerário passa por vias como Dante Michelini, Saturnino de Britto, Terceira Ponte e Rodovia do Sol, conectando o bairro ao Terminal Itaparica, via Terminal Vila Velha.

Além da linha 547, outras duas também foram criadas para atender moradores da Serra: a linha 871 (Planalto Serrano/T. Laranjeiras) e a 897 (T. Carapina/Jardim Limoeiro), que passa a operar no dia 20.

O presidente da Ceturb-ES, Marcelo Antunes, destacou que as novas linhas fazem parte de um esforço contínuo de ampliação e otimização do sistema Transcol, com base em estudos técnicos e nas reivindicações das comunidades atendidas.

