Jerônimo Monteiro recebe primeira etapa de obras no Parque de Exposições

today20 de maio de 2023 remove_red_eye78

O Governo do Estado entregou, na manhã deste sábado (19), a primeira etapa das obras de infraestrutura e acesso do Parque de Exposições de Jerônimo Monteiro, na microrregião do Caparaó. Durante a agenda no município, o governador Renato Casagrande inaugurou uma Praça Saudável e a reforma da Delegacia de Polícia, além de realizar novos investimentos na drenagem e pavimentação de ruas e na ampliação de uma creche.

“Estamos aqui entregando a primeira etapa das obras do Parque de Exposições que ficou lindo. O município de Jerônimo Monteiro também está recebendo novas obras e serviços. Venho aqui reafirmar nosso compromisso com todas as cidades e regiões do Estado. Enquanto estiver no governo, vocês podem ter a certeza que a cada visita minha é para trazer investimentos e entregar obras que mudar a realidade da população”, afirmou o governador.

As obras de infraestrutura do Parque de Exposições de Jerônimo Monteiro incluíram a implantação de sanitários, pórtico de entrada, cercamento do entorno, portões de acesso, rede de captação de água pluvial, rede de água, rede de esgoto, rede de energia elétrica e construção de subestação, além de pavimentação e drenagem do local.

Também foram celebrados dois convênios entre o Governo do Estado, por meio da Secretaria de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), e o Município de Jerônimo Monteiro para a execução das obras de pavimentação e drenagem das ruas do Residencial Moreira e da Avenida Lourival Lugon Moulin, no bairro Centro. Ao todo, os investimentos chegam a R$ 4,3 milhões.

Ainda no município, o governador Renato Casagrande realizou a inauguração de uma Praça Saudável, no Centro. O equipamento conta com quadra de areia, playground, área de academia ao ar livre, área de vivência, pista de caminhada, administração coberta, arquibancada e paisagismo, em uma área total de 1.500 metros quadrados. Foram investidos R$ 1,06 milhão, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport).

Além de esportes, o local poderá ser utilizado para a prática de caminhadas, aulas de ginástica para a terceira idade e o lazer em geral, podendo ainda abrigar eventos diversos, como festas e apresentações culturais.

“O Espírito Santo se tornou um verdadeiro canteiro de obras em relação ao esporte. Só nesta semana, inauguramos as revitalizações de dois campos Bom de Bola nos municípios de Alto Rio Novo e Águia Branca e agora estamos aqui no Sul com a inauguração de mais uma Praça Saudável. Um equipamento que, tenho certeza, será de grande importância para o município, sendo um espaço de convivência e que vai estimular na população hábitos saudáveis”, destacou o secretário de Estado de Esportes e Lazer, José Carlos Nunes.

Na ocasião, também foi entregue a reforma da Delegacia de Polícia (DP) e do Posto de Identificação de Jerônimo Monteiro, com investimento total de R$ 280 mil. Com as melhorias, a unidade passa a oferecer um atendimento mais confortável e humanizado. A reforma vai permitir uma atuação mais eficaz das equipes, trazendo mais eficiência na investigação de crimes.

A sede regional conta com um pavimento, com cartórios, salas de investigação, recepção, nove banheiros, masculino e feminino, uma cozinha, duas celas pequenas, depósito, duas salas para o Posto de Identificação, responsável pela emissão e entrega das carteiras de identidade. A reforma é mais uma demonstração do compromisso do Governo do Estado com a reestruturação da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).

“Com muita alegria realizamos mais essa entrega, que vai proporcionar ao público externo e aos nossos policiais, um atendimento com mais qualidade, conforto e comodidade”, disse o superintendente Regional Serrana da Polícia Civil, delegado Paulo Rogério.

Foi formalizado ainda o repasse de R$ 483 mil pelo Estado para a ampliação do Centro Municipal de Educação Infantil (CMEI) Professor Thiago Zucolotto Machado (antigo CMEI Sonho de Viver). A obra de ampliação inclui a construção de mais quatro salas de aulas, dois banheiros infantis e área de circulação, que possibilitará a ampliação de 101 vagas na rede pública municipal, totalizando 308 crianças atendidas entre 0 e 3 anos de idade.

fotos Rodrigo Zaca/Governo-ES