Jogo com figurinhas promove cultura e personalidades negras nas escolas de Anchieta

22 de novembro de 2022

Professores da disciplina de história da rede municipal de Anchieta criam o jogo “Figurinhas da Copa” com personalidades negras que foram e são destaques em nível mundial, nacional e regional (Espírito Santo e Anchieta). A ideia é utilizar um assunto em alta para apresentar a cultura negra aos alunos.

A atividade foi proposta pela Secretaria de Educação durante a formação em serviço realizada com os educadores e atingirá todos os alunos de 6º ao 9º ano da rede municipal. A novidade já está acontecendo nas salas de aula e vem empolgando os estudantes sobre o tema com pesquisas sobre as personalidades, debates em sala de aula, entre outras forma de conhecimento.

Segundo a professora Núbia Barcelos, o jogo de “Figurinhas da Copa” funcionará como uma ferramenta para a construção da autoestima dos estudantes, fazendo com que eles conheçam a narrativa da população negra, além da escravidão. “Nossa intenção é reconhecer de forma coletiva o valor da cultura e da luta de pessoas pretas que não se calaram e levantaram a cabeça contra o racismo apresentado em nossa sociedade”, disse.

Além de apresentar a cultura e a história negra para os alunos, a atividade tem propósito também de promover o combate ao racismo no ambiente escolar. A iniciativa é coordenada por 12 professores e irá abranger 1.514 alunos da rede municipal.