Jonas Esticado se une a MC Nauan e O Tubarão em “Putaria Não, Putaria Sim”

5 de janeiro de 2023

A faixa é uma aposta dos artistas para o carnaval 2023

Uma das maiores vozes do forró da atualidade, Jonas Esticado, acaba de anunciar uma parceria com MC Nauan e O Tubarão – do escritório Love Funk, em uma faixa chamada “Putaria Não, Putaria Sim”, que chega aos fãs na madrugada desta sexta-feira, 06 de janeiro, pelas principais plataformas de áudio.

O lançamento realizado pela Som Livre e Ueslei Estrela na direção estratégica de marketing, também contará com um clipe dirigido por Jotace e estará disponível no mesmo dia, a partir das 11h, pelo canal oficial do YouTube Love Funk.

Composição de MC Nauan e O Tubarão, a inédita faz uma brincadeira sobre a indecisão da mente de um rapaz casado. “Já deu meia noite e eu só quero curtir, mas eu sou casado e minha mente fica assim, putaria não, putaria sim”.

“Adoro trazer referências de outros gêneros para o forró, e o funk em especial, é um gênero que eu gosto muito e o público abraça com carinho. Já tive um lançamento recente com a Lara Silva e foi muito bem recebida. Sobre a nova música, o resultado me surpreendeu, ficou bem moderna, o clipe ficou bem divertido. Não deixem de conferir”, comenta Jonas.

A faixa que traz na melodia batidas dançantes é uma aposta da Love funk e do escritório de Jonas para o carnaval 2023.

Letra da música

Já deu meia noite e eu só quero curtir

Mas eu sou casado minha mente fica assim

Putaria não, putaria sim

Putaria não, putaria sim

Putaria não, putaria sim

Putaria não, putaria sim

Hoje nem é sexta feira e eu já quero curtir

Vou abrir meu porta-mala farrear com os irmazim

A mina já tá estressa tá cheia de mimimi

Que foda a porra toda a mulher não manda em mim

Já deu meia noite e eu só quero curtir

Mas eu sou casado minha mente fica assim

Putaria não, putaria sim

Putaria não, putaria sim

Putaria não, putaria sim

Putaria não, Putaria sim