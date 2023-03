Jovem anchietense conquista título de Miss Elegância de Las Américas

Os talentos de Anchieta se destacam desde cedo. E foi com a beleza que a moradora da sede de Anchieta, a adolescente Hellen Christiny Fernandes de Paula Libardi, 11 anos, conquistou recentemente o título de Miss Elegância de Las Américas 2023. A designação corresponde ao quarto lugar no concurso envolvendo jovens de diversos estados do Brasil. A competição aconteceu na cidade de Curitiba (PR).

A família de Hellen vibrou com a conquista. Filha de servidores do município, ela cursa o sétimo ano na Escola Municipal Terezinha Godoy de Almeida e também está muito feliz com o resultado.

O concurso de miss e mister Brasil De Las Américas tem como objetivo promover a arte, cultura, conhecimento entre os participantes. O concurso possui oito categorias entre quatro e 39 anos para homens e mulheres.

Em abril, a anchietense concorre ao título de Miss Terra Capixaba em Vitória.