Jovens talentos terão chance em avaliação técnica do Vasco da Gama em Marataízes

today4 de setembro de 2025 remove_red_eye76

No próximo dia 15 de setembro de 2025, o município de Marataízes receberá uma grande oportunidade para os apaixonados por futebol. O Clube de Regatas Vasco da Gama promoverá uma avaliação técnica gratuita destinada a garotos com idades entre 6 e 15 anos.

O evento será realizado no Complexo Esportivo da Barra “CAIC”, com duas sessões: às 08h da manhã e às 15h da tarde. Durante a atividade, jovens atletas poderão mostrar todo o seu talento diante de olheiros e representantes do clube carioca, que estará de olho em possíveis promessas para o futuro do futebol.

A iniciativa faz parte do Projeto Fechando o Gol Maneiro, em parceria com o Vasco da Gama. Para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes, será obrigatória a apresentação de atestado médico no ato da inscrição.

De acordo com os organizadores, essa é uma chance única para meninos que sonham em seguir carreira profissional e vestir a camisa de um dos maiores clubes do Brasil.

Os interessados podem obter mais informações pelo telefone: (28) 99967-7708.