Juju Penido, a estrela mirim que está conquistando o público

today13 de novembro de 2024 remove_red_eye88

“Com esforço e dedicação conseguimos vencer os desafios do dia a dia”, comenta a atriz

Juju Penido tem se destacado no cenário televisivo em seu primeiro papel, interpretando a antagonista Lavínia na novela infantil do SBT “A Caverna Encantada”.

Com um talento natural para a atuação, a jovem está curtindo muito este momento especial, como ela mesma conta:

“Está sendo uma experiência única, muito legal e estou super feliz com esse meu primeiro trabalho na TV. Estou amando de verdade! Todos os dias encaramos novos desafios, mas com esforço e dedicação superamos eles!”

Ela vive a Lavínia, que é uma ótima aluna, mas deixa muito a desejar como amiga. Entre a atriz e a personagem pode-se dizer que ambas têm em comum o gosto por estarem arrumadas, bonitas, perfumadas e são bem diferentes em outros aspectos.

“A Lavínia não é humilde, é muito arrogante e essas são nossas maiores diferenças”, diz Juju.

Para encarar este novo ciclo, ela se mudou de estado com a mãe, e mesmo com a saudade do pai e do irmão, a pequena não esconde a alegria dessa fase:

“A minha mudança de Belo Horizonte para São Paulo está sendo incrível, está sendo muito legal fazer amizades novas e minha escola é bem legal. Também estou amando meu trabalho”, comenta a atriz.

Com um futuro promissor na dramaturgia e focada em aprender cada vez mais, Juju tem conquistado o público com sua simpatia e desenvoltura frente às câmeras.

Com uma presença forte em seu Instagram, grava vídeos sobre sua personagem e mostra um pouco do seu dia a dia. “A Caverna Encantada” está disponível no Disney+ e vai ao ar de segunda a sexta-feira, 20h45 no SBT.

foto Lourival Ribeiro