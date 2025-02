Juju Téofilo fala sobre paixão por maquiagem e o lançamento de sua própria marca

No ar em A Caverna Encantada, do SBT, ela incentiva outras meninas a se sentirem lindas e poderosas

Atriz e influenciadora, Juju Téofilo realizou um grande sonho ao lançar sua própria marca de maquiagem, voltada especialmente para crianças. Apaixonada pelo universo da beleza, ela se diz bastante vaidosa e destaca a importância do autocuidado e da autoestima desde a infância.

“Eu sempre amei maquiagem. Minha mãe e eu falamos muito sobre autocuidado e autoestima, sobre nos sentirmos bem. Acho que a maquiagem realça nossa beleza, traz cor para a nossa vida”, comenta a pequena estrela.

A ideia de criar produtos específicos para crianças e adolescentes surgiu justamente da preocupação com segurança e qualidade. “Queria que as meninas tivessem itens de maquiagem que pudessem usar com segurança, sem precisar recorrer a produtos de adulto”, conta ela.

Para Juju, que está sempre ligada em tendências de moda e beleza, o objetivo é incentivar as pessoas a se sentirem lindas e confiantes, respeitando seu estilo e suas preferências. Em seu dia a dia, ela aposta no gloss hidratante e em produtos multifuncionais que podem ser usados como blush e sombra.

“A maquiagem tem que trazer cor, mas de forma natural. Nada muito escuro ou pesado”, avalia. “Nós, crianças, precisamos estar livres para usar roupa de brincar ou roupa de sair. O importante é se sentir bem e linda do jeito que você é”, afirma.

Com seu jeito leve e apaixonado, Juju Téofilo inspira crianças e adolescentes a explorarem sua beleza de forma saudável e divertida, sempre colocando a autoestima em primeiro lugar.