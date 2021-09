Juliana Cunha, especialista em moda, aponta erros nos looks das famosas

Não é novidade que os looks das famosas são temas de discussões nas redes sociais. Há quem goste das peças, quem não goste e até mesmo aqueles que arriscam emitir uma opinião mais profissional sobre os modelos.

Por isso, *Juliana Cunha, especialista em moda, separou três looks que viralizaram nas redes sociais nessa última semana para apontar quais foram os erros das famosas na escolha das peças.

“Não adianta: as famosas e seus looks sempre serão notícia. E, como a moda é um assunto discutido por muitos, é importante avaliarmos quais peças favoreceram ou não as celebridades e, é claro, os motivos que embasam a opinião”, conta Cunha.

Juliette

O primeiro look escolhido por Juliana Cunha é o vestido Obra de Arte, da coleção de inverno da marca Vitor Zerbinato, usado pela ex-BBB Juliette. “O modelo do vestido é ideal para mulheres com pouco busto. Por isso, o stylist errou ao escolher a peça para Juliette, já que este não foi adequado ao seu biotipo”, explica a especialista.

Bruna Marquezine

Outro look que deu o que falar nas redes sociais foi o biquíni usado por Bruna Marquezini.

“O verão já está chegando e a moda praia está com tudo. Há anos a Bruna Marquezini tem se distanciado dos padrões de beleza das atrizes globais, que esbanjam muito busto e coxas grossas. Porém, ao utilizar o biquíni, a celebridade errou, uma vez que o modelo não valoriza seu biotipo, justamente por direcionar a atenção para o quadril”, aponta Cunha.

Simone – da dupla Simone e Simaria

Por fim, Juliana Cunha destaca o look básico utilizado por Simone, da dupla sertaneja Simone e Simaria. “As joias, o cabelo e a maquiagem da Simone estão ótimos. Porém, a cantora errou ao escolher uma cinta preta para compor seu look. Todas peças parecem uma unidade e isso não favoreceu a celebridade”, finaliza a especialista.

* Juliana Cunha é digital influencer e, todos os dias, compartilha com seus seguidores dicas que vão desde conteúdos de moda e lifestyle à gastronomia. No universo fashion, já representou grandes marcas e agências em Brasília e São Paulo em eventos, desfiles e participações em veículos de comunicação.