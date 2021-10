Júlio de Castilhos assume a chefia do Ministério Público Eleitoral no Espírito Santo

A Procuradoria Regional Eleitoral no Espírito Santo tem nova composição a partir de 1º de outubro de 2021. Júlio César de Castilhos Oliveira Costa foi nomeado procurador regional Eleitoral no ES e Alexandre Senra será o substituto.

O novo chefe do MP Eleitoral no ES tem 51 anos, é casado e pai de três filhos. Nos últimos dois anos ele participou de diversas sessões no Tribunal Regional Eleitoral, quando exerceu o cargo de procurador regional Eleitoral substituto.

O novo PRE quer continuar com o bom serviço que os procuradores regionais eleitorais que passaram pelo ES têm feito na última década. “Nossa prioridade e contribuição será na área criminal, nos crimes eleitorais. Antigamente, a maior parte dos crimes não era tratada pela Justiça Eleitoral, com a mudança de entendimento do Supremo Tribunal Federal, vários crimes passaram a ser da competência da Justiça Eleitoral. Diante disso, nós temos um novo desafio pela frente: como balancear as funções eleitorais tradicionais com essa nova atribuição que veio para o Ministério Público Eleitoral; como melhorar essas práticas para melhor investigação e persecução criminal na área eleitoral”, destacou Castilhos.



Trajetória

Nascido no Rio de Janeiro, Júlio de Castilhos estudou no Colégio Militar do Rio de Janeiro (CMRJ) durante o ensino fundamental; na Escola Preparatória de Cadetes do Exército (EsPCEx), em Campinas (SP), no ensino médio; e cursou Engenharia de Metalurgia pelo Instituto Militar de Engenharia (IME), formando-se oficial de carreira do Exército brasileiro, onde prosseguiu até o posto de 1º tenente. Depois de formado, chegou a cursar seis meses de Administração, mas viu no Direito a possibilidade de fazer diferença na vida das pessoas. Ele se formou na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) aos 29 anos.



No campo profissional, antes de ingressar no MPF, Castilhos foi auditor fiscal da Receita Estadual em Minas Gerais; analista de câmbio e capitais estrangeiros do Banco Central; e promotor de Justiça no Ministério Público do Espírito Santo. Desde 2006 está no Ministério Público Federal, onde atuou, primeiramente, na Procuradoria da República no Amazonas. Em 2007, foi removido para a Procuradoria da República no Município de Eunápolis, na Bahia. Um ano depois conseguiu remoção pra a Procuradoria da República em São Mateus, onde permaneceu até 2012, ano em que começou a atuar em Vitória.



Júlio de Castilhos também foi procurador-chefe do Ministério Público Federal no Espírito Santo no biênio 2015-2017, tendo sido procurador-chefe substituto nos dois anos que antecederam. Ele também já integrou a equipe da Corregedoria do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP). Neste ano, o procurador foi um dos vencedores do IX Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal. Ele venceu na categoria “Criminal, Controle Externo da Atividade Policial e Sistema Prisional”, com a Operação Crupiê, um trabalho investigativo realizado em sua maior parte dentro de procedimento investigatório criminal do MPF/ES, destinado a apurar a existência de delitos de evasão de bilhões de dólares para o exterior.