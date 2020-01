Lagoa Guanandy, um convite ao lazer em Itapemirim neste verão

today15 de janeiro de 2020 remove_red_eye9

Há quem curta sol e mar, mas não abre mão da água doce, por isso, além das deslumbrantes praias de Itaoca, Itaipava ou Gamboa, uma boa pedida neste verão para aqueles que vierem visitar Itapemirim, é um passeio à Lagoa Guanandy, também conhecida como lagoa de sete pontas, localizada numa área de aproximadamente 5.242 hectares na comunidade do Gomes.

Por sua relevância biológica, é considerada prioritária para conservação, sendo parte integrante do Corredor Ecológico do Guanandy. Além de contar com equipes de salva-vidas todos os dias na área de banho, a lagoa apresenta importantes remanescentes de restinga, em especial, da mata seca, e é ideal para o lazer, além de perfeito para mergulhos, piquenique e descanso.

De rica beleza natural e amplamente arborizado, o entorno da Lagoa Guanandy oferece ambiente familiar e é um convite a desfrutar de boa sombra, ar fresco e trilhas. A lagoa é uma grande bacia de água doce e à sua margem existem faixas de areia branca, onde é possível se acomodar para curtir o dia.

Os amantes da natureza podem percorrer a Trilha Mãe d’Água, cuja caminhada ecológica é monitorada por uma equipe de servidores da secretaria de Turismo, que acontece aos sábados, desde que haja número de inscritos suficientes. Para agendamento as inscrições podem ser feitas no Centro de Informações Turísticas em Itaoca e/ou pelo telefone (28) 3529-2725.