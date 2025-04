Lei do orçamento de Anchieta será debatida em audiência pública

today8 de abril de 2025 remove_red_eye40

Encontro será realizado pela Prefeitura de Anchieta, às 9 horas, no auditório do CEU das Artes

A Prefeitura de Anchieta vai realizar uma audiência pública sobre a elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026. Será no dia 23 de abril, às 9 horas, no auditório do CEU das Artes.

A LDO é o instrumento por meio do qual a prefeitura estabelece as principais diretrizes e metas da Administração Pública para o próximo exercício. O documento orienta também a elaboração do orçamento fiscal do Executivo e define os valores para investimentos, encargos e outras despesas.

A realização da audiência cumpre as disposições contidas na Lei Complementar Federal n°101/2020 (Lei de Responsabilidade Fiscal).