Leilão de imóveis promovido pelo Bandes será na próxima quarta-feira (21)

14 de setembro de 2022

Serão leiloados 39 itens, entre imóveis e lotes, em 23 municípios

Os leilões de imóveis são ótimas oportunidades para a aquisição de propriedades com valores econômicos que cabem no bolso. Na quarta-feira (21), às 14h, acontece mais um leilão promovido pelo Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), na sede da instituição, no Centro de Vitória. São 39 lotes entre casas, apartamentos e edifícios comerciais, em áreas rurais e urbanas de 23 municípios.

A ocasião é uma oportunidade para os que aguardavam melhores condições para investir em lotes e imóveis. Para participar, basta ir ao Bandes no dia e horário marcados com os documentos pessoais para pessoa física ou contrato social com procuração assinada em caso de pessoa jurídica. Vale salientar que o banco não cobra taxa de leiloeiro e dispõe de condições de parcelamento. Além disso, é possível realizar visitas prévias aos lotes, a fim de conhecer os imóveis e sanar possíveis dúvidas.

Imóveis em diversas localidades do Estado

Para os interessados em adquirir imóveis bem localizados na Região Metropolitana, estarão disponíveis propriedades para arremate em Vila Velha e Vitória. Um dos destaques é um apartamento no bairro Romão, na Capital, com três quartos, sala, banheiro, cozinha, área de serviço e WC. Também serão leiloados lotes nas regiões norte e sul do Estado. Há imóveis em Colatina, Água Doce do Norte, Águia Branca, Alegre, Baixo Guandu, João Neiva, Mantenópolis, Nova Venécia, Santa Leopoldina, São Roque do Canaã, Vila Valério, Guaçuí, Cachoeiro de Itapemirim e Muniz Freire.

Fora do Estado

Minas Gerais, Rio de Janeiro e Pernambuco são outros três Estados que estão inclusos nesta lista com lotes que vão a leilão. Em Minas Gerais, as propriedades estão situadas nos municípios de Araçuaí e Confins Pedro Leopoldo. Já no Rio de Janeiro, há lotes em Angra dos Reis e Cachoeiras de Macacu. E em Pernambuco, a propriedade é localizada em Jaboatão dos Guararapes.

Serviço

Leilão de Imóveis do Bandes

Data: 21/09 (quarta-feira)

Horário: 14h

Local: Auditório do Bandes, 10º andar, Centro, Vitória

Aberto ao público

Whatsapp: (27) 9 9846-8768

Informações sobre os imóveis: https://tinyurl.com/3wc3ffy7