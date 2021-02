Léo Zanol se apresenta em Iriri no sábado (06)

today3 de fevereiro de 2021 remove_red_eye39

O cantor piumense Léo Zanol vai se apresentar no próximo sábado, dia 06 de fevereiro, no Galpão 23 Restaurante e Petiscaria, em frente ao Restaurante do Português, em Iriri, a partir das 20:30h.

Não perca!!