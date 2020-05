LIBERADOS | Delegado e policiais militares detidos em Vila Velha

David de Santana Gomes, delegado da Polícia Civil de Piúma, e os soldados Juliano Araújo dos Santos e Cleyton Correia Gavi, da Polícia Militar, detidos em Vila Velha, no bairro Morada do Sol, na noite de ontem, 27, foram liberados após serem ouvidos na delegacia.

Após uma denúncia através do 190, onde um morador do bairro alegou que uma residência havia sido arrombada, uma guarnição chegou ao local e encontrou os três homens saindo da casa com uma sacola contendo entorpecentes.

De acordo com o delegado e os policiais, eles estavam na casa prendendo um traficante, o que não era do conhecimento das chefias das polícias militar e civil. Só que os dois militares estão afastados da corporação por problemas de saúde e delegado não atua na Grande Vitória, e sim em Piúma, o que levanta suspeita.

Com os envolvidos foram encontrados dez tabletes de maconha e, ao fazerem uma busca na residência, os policiais encontraram mais sete tabletes.

Fonte A Gazeta