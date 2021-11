Limpeza do sistema de drenagem encontra plástico e isopor nas galerias de Anchieta

Os serviços de limpeza e desobstrução dos bueiros, galerias e sistemas de drenagem pluvial de vias estão acontecendo em Anchieta. Atualmente os trabalhos estão sendo realizados no balneário de Iriri e no bairro Nova Jerusalém. Diversos objetos plásticos e de isopor foram encontrados durante a limpeza, identificando uma das causas para o entupimento do sistema de drenagem, o que ocasiona alagamentos.

Os próximos locais que receberão os serviços serão os balneários de Ubu, Parati e Castelhanos. Alguns bairros da sede e a comunidade de Jabaquara já foram atendidos.

Segundo a Secretaria Municipal de Infraestrutura, para realizar o trabalho, caminhões de limpeza de fossa e hidro-jato dão suporte aos agentes de limpeza pública para efetuarem com eficácia a desobstrução dos bueiros e outros equipamentos de drenagem, tornando o sistema de captação de águas pluviais mais eficientes.



“Após a finalização da ação, será melhorada a captação de águas das chuvas e reduzido os problemas causados por alagamentos. Mas precisamos também de apoio da população, não jogando lixo nas ruas, que automaticamente são transportados pelas chuvas para as galerias e obstruindo o sistema”, destaca o titular da pasta, Leonardo Abrantes.



Conforme o setor, a desobstrução e limpeza do sistema de drenagem será também uma importante medida sanitária ao combate do mosquito aedes aegypti, transmissor da dengue, chikungunya e zika, além de outros vetores.