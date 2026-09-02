Liquida Marataízes começa na sexta (04) com promoções e programação musical

today2 de setembro de 2026 remove_red_eye59

Campanha reúne lojas do município e segue até domingo (6), com ações comerciais e atrações na Praia Central

Marataízes recebe, a partir desta sexta-feira (4), a segunda edição do Liquida Marataízes, campanha que reúne comerciantes do município em uma programação voltada à movimentação do comércio local.

A abertura oficial está marcada para as 18h, na Praia Central. As atividades, no entanto, começam já nesta quinta-feira (3), quando as lojas participantes passam a oferecer produtos com preços promocionais e condições especiais de pagamento.

A campanha segue até domingo (6). Durante o dia, os consumidores poderão encontrar as ofertas diretamente nas lojas participantes. No período da noite, a programação será concentrada nos estandes instalados na Praça Ricardo Gonçalves, na Praia Central.

Além dos produtos em promoção, a estrutura contará com praça de alimentação e shows musicais entre sexta e domingo, reunindo moradores e turistas durante o evento.

Preparação dos comerciantes

Antes do início da campanha, os comerciantes participaram de reuniões e cursos de qualificação, com orientações voltadas ao atendimento ao consumidor e às estratégias de vendas.

As lojas que integram o Liquida Marataízes poderão ser identificadas por adesivos e móbiles oficiais da campanha.

A iniciativa faz parte das ações do Shopping a Céu Aberto de Marataízes e é realizada pela Prefeitura, por meio das secretarias municipais de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (SEPLADES) e de Turismo (SEMTUR), com apoio do Sebrae-ES, Aderes e CDL.

Liquida Marataízes

3 a 6 de setembro

Praia Central e lojas participantes

Shows de sexta a domingo