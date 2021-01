Luan Santana celebra músicas no ranking das mais tocadas nas rádios em 2020

today5 de janeiro de 2021 remove_red_eye36

Nesta terça-feira, 5, o cantor Luan Santana usou suas redes sociais para celebrar a entrada de duas de suas músicas no ranking de mais tocadas nas rádios em 2020.

O sertanejo publicou trechos dos clipes das músicas Água com Açúcar e Asas, que foram lançadas em 2020 e ganharam o coração do público.

Na legenda, ele comemorou: “Olha que incrível, graças a vocês eu fui o único artista no Brasil a emplacar duas músicas (“Água com Açúcar” e “Asas”) entre as 20 mais executadas nas rádios em 2020. Não é demais? Qual é a sua preferida?“



Fonte Caras