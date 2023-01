Luau de verão nesta sexta e sábado em Anchieta

today27 de janeiro de 2023 remove_red_eye50

Para quem curte luau, hoje (27) e amanhã (28), a festa está garantida em Anchieta! É que a prefeitura promove nesta sexta (27), na Praia de Ubu, mais uma edição do luau de verão 2023. Já no sábado (28) será a vez da Praia Central. A programação conta com arte e atrações musicais.

Música, atrações circenses, teatro e decoração temática fazem parte das atividades. De acordo com a Gerência de Cultura e Patrimônio Histórico, Maria Fernanda Barros, as atrações são gratuitas e promete agradar a toda a família.

Luau de Verão | BALNEÁRIO DE UBU

27/01 – SEXTA-FEIRA

20h – Performance Circo Le Peppi

21h – Trio Maruí

22h30 – Banda Mundo e Cia