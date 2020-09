Lulu Santos nos bastidores do The Voice Brasil

today31 de agosto de 2020 remove_red_eye29

As gravações do programa The Voice Brasil voltaram nessa segunda-feira, dia 31 de agosto, e o cantor Lulu Santos compartilhou com seus seguidores como tem sido os bastidores durante a pandamia da Covid-19.

Ele publicou um vídeo usando uma máscara e uma capa de segurança.

“Passando oito temporadas, estamos aqui nos preparando para a nona. Com todos esses procedimentos feitos no estúdio, a gente fica parecendo parcialmente com um hospital. Mas é para a nossa segurança e alegria”, disse ele.