Maio Amarelo: 10 acidentes fatais registrados este ano em Vila Velha

today4 de maio de 2023 remove_red_eye36

Em Vila Velha, 10 acidentes fatais foram registrados de janeiro a março deste ano. Esses não foram os únicos acidentes registrados no município. Ao todo, foram 411 acidentes, desses 243 sem vítimas e 158 parciais.

E, para alertar a população sobre a importância da Segurança no Trânsito, neste mês é realizado o Maio Amarelo. A abertura do projeto acontecerá nessa sexta-feira (5), às 8 horas, no Dia Mundial do Trânsito. O evento ocorrerá em frente à prefeitura de Vila Velha.

A comandante da Guarda Municipal de Vila Velha, Landa Marques, faz o alerta: “Toda colisão tem uma infração de trânsito que foi desrespeitada antes. As pessoas precisam ter consciência e respeitar as sinalizações verticais e horizontais”, afirma.

As ações de conscientização à população serão realizadas durante todo o mês. Equipes da Guarda Municipal de Vila Velha realizarão palestras nas escolas municipais e blitze educativas em vários pontos do município. “A ideia das ações é mobilizar a sociedade para que todos possam contribuir para um trânsito mais seguro e responsável”, afirma Jobson Meirelle, subinspetor do Trânsito.

Maio Amarelo

O Maio Amarelo é um movimento internacional que tem como objetivo conscientizar as pessoas sobre a importância da segurança no trânsito. A iniciativa surgiu em 2014, no Brasil, e atualmente é adotada em diversos países ao redor do mundo. A campanha busca conscientizar a população sobre a importância de seguir as regras de trânsito, defender a vida e promover a segurança no trânsito.