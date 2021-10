Mais 300 mil doses da CoronaVac compradas pelo Governo chegam ao Estado

O Espírito Santo dá mais um passo importante no enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus (Covid-19) e em busca da imunização da população em todo território capixaba. Chegaram na segunda-feira (04) as 300 mil doses da vacina CoronaVac, oriundas da aquisição feita pelo Governo do Estado junto ao Instituto Butantan, responsável pela produção do imunizante.

A remessa faz parte do segundo e último lote a ser entregue do total de 500 mil doses adquiridas pelo Estado. A primeira remessa chegou no último dia 18 de setembro. O anúncio da chegada das novas mil doses foi feito pelo governador Renato Casagrande pelas redes sociais. “Esta remessa completou o total de 500 mil doses que compramos para acelerar a imunização da nossa população. Agora só depende de você! Faça o agendamento e vamos juntos salvar vidas”, escreveu o governador.

As doses foram acondicionadas na Central Estadual de Rede de Frio para distribuição aos municípios da Região Metropolitana nesta terça-feira (05) e às regionais de Saúde Central, Norte e Sul na quarta-feira (06).

O subsecretário Estadual de Vigilância em Saúde, Luiz Carlos Reblin, que acompanhou a chegada da remessa, falou sobre a importância da aquisição para celeridade da vacinação capixaba.

“São doses destinadas à população acima dos 18 anos e que com isso, conseguimos disponibilizar as demais vacinas para ampliarmos ainda mais a vacinação das pessoas idosas à vacinação de reforço, assim como dos profissionais da saúde, além da vacinação dos adolescentes. São vacinas que somadas às que são encaminhadas semanalmente pelo Ministério da Saúde, estão nos auxiliando no processo de imunização da população capixaba.”, disse Reblin.

O Governo do Estado investiu R$ 26,5 milhões na aquisição de 500 mil doses da CoronaVac diretamente com o Instituto Butantan.