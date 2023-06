Mais de 100 vagas de trabalho para Pessoas com Deficiência (PCD) em Vila Velha

today25 de junho de 2023 remove_red_eye98

As pessoas que possuem algum tipo de deficiência e desejam uma colocação no mercado formal de trabalho em Vila Velha devem aproveitar as oportunidades. É que o Sine Vila Velha está com mais de 100 vagas de emprego em aberto para profissionais de diversas áreas de atuação e nas mais variadas funções, para contratação imediata por empresas do município.

Para garantir encaminhamento, os interessados – Pessoas com Deficiência (PCD) – devem se cadastrar no órgão. Para isso, basta comparecer ao Sine, que funciona na Vila do Empreendedor, no Subsolo “A” do Boulevard Shopping, de segunda a sexta-feira, no período de 8 às 17 horas.

“Hoje, o Sine de Vila Velha conta com um número ainda reduzido de Pessoas com Deficiência cadastradas no sistema. Por isso, precisamos incentivar os interessados a virem até nós para formalizarem seus cadastros, pois informando suas habilidades e comprovando sua formação e experiência, eles aumentam suas chances de contratação no mercado. É que as empresas – em sua grande maioria – preferem contratar candidatos com perfis já cadastrados”, explicou a diretora do Sine de Vila Velha, Gabriela Bicalho.

Segundo ela, o órgão já realizou mais de 100 encaminhamentos de Pessoas com Deficiência (PCD) para fins de contratação em Vila Velha: “Hoje, há 153 vagas para todos os tipos de profissionais, incluindo pessoas com deficiência. Essas vagas já estão disponíveis em nosso sistema, mas queremos ampliar o cadastro para que as empresas instaladas no município possam ofertar mais oportunidades de trabalho – e de forma exclusiva – apenas para este público, o que também vem de encontro ao atendimento das exigências feitas às empresas, pelo Ministério do Trabalho, visando à promoção de maior inclusão profissional no mercado formal”, acrescentou Gabriela.