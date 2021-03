Abertas mais de 200 vagas para profissionais atuarem na Atenção Primária do ES

O Instituto Capixaba de Ensino, Pesquisa e Inovação em Saúde (ICEPi), da Secretaria da Saúde (Sesa), abriu, nessa segunda-feira (22), mais 291 vagas para o processo seletivo simplificado para médicos, enfermeiros e cirurgiões-dentistas para atuarem na Atenção Primária à Saúde em 56 municípios capixabas.

As vagas fazem parte do componente de provimento e fixação de profissionais bolsistas do Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, o Qualifica APS. São 194 vagas para médicos, 74 para enfermeiros e 23 para cirurgiões-dentistas, de acordo com o Edital ICEPi/SESA Nº 030/2021.

As inscrições ocorrem exclusivamente de forma on-line, até às 09 horas do próximo dia 29 de março, observando o fuso-horário de Brasília (DF), sendo que na própria ficha de inscrição o candidato deverá anexar os documentos comprobatórios. As inscrições serão realizadas no https://conteudo.saude.es.gov.br/smartportalinscricaoicepi/ .

Os profissionais selecionados participarão do Programa Qualifica-APS, por meio da realização do curso de aperfeiçoamento com três anos de duração. Além disso, os profissionais em formação receberão uma bolsa-formação, de R$ 3.500,00 para enfermeiros e cirurgiões-dentistas, e de R$ 11.865,00 ou R$ 15.000,00 para médicos, de acordo com o município de fixação.

Em caso de dúvidas ou pedido de esclarecimentos, o candidato deverá realizar a solicitação pelo e-mail icepi.provimento@saude.es.gov.br, informando o número deste edital.

Para acessar o Edital ICEPi/SESA Nº 030/2021, entre em https://saude.es.gov.br/edital-2021

Qualifica-APS

O Programa Estadual de Qualificação da Atenção Primária à Saúde, o Qualifica APS, está em sua quarta edição e já conta com 791 profissionais atuando na Atenção Primária, em 66 municípios capixabas.

O programa tem como objetivos ampliar a resolutividade da Atenção Primária à Saúde, com foco na Estratégia de Saúde da Família, e efetivar a Política de Educação Permanente em Saúde, por meio da integração ensino-serviço, proporcionando a formação de profissionais da saúde para atuação no Sistema Único de Saúde (SUS).

Atualmente, estima-se que ao menos 350 Equipes de Saúde da Família e cerca de 120 Equipes de Saúde Bucal estejam em atividade com profissionais ligados ao Qualifica-APS.