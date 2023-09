7ª Exposição Nacional de Orquídeas de Venda Nova do Imigrante acontece em setembro

today4 de setembro de 2023 remove_red_eye183

A 7ª Exposição Nacional de Orquídeas, nos dias 08, 09 e 10 de setembro, em Venda Nova do Imigrante, promete trazer uma grande variedade de orquídeas para exposição e venda, além de oferecer um cenário encantador para os visitantes. O evento tem entrada gratuita e acontecerá no Ginásio do Colégio Salesiano.

O horário de visitação é das 15h às 20h no dia 08/09 (sexta-feira), das 8h às 19h no dia 09/09 (sábado) e das 8h às 17h no dia 10 de setembro (domingo). Expositores e juízes de diversos estados, como Espírito Santo, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Rio de Janeiro e Bahia estão confirmados e vão garantir que as 36 categorias em julgamento sejam avaliadas com precisão.

Os preços das orquídeas vão variar de R$ 5 a R$ 200, tornando a exposição acessível para todos os bolsos. Além das majestosas orquídeas, os visitantes também terão a oportunidade de adquirir rosas do deserto e outras espécies para variar a coleção de plantas.

Entre as espécies de orquídeas mais esperadas estão as Catlleyas amethystoglossa e schillerianas, esta com raízes capixabas, fazendo do Espírito Santo uma referência para os amantes dessas flores. “A exposição acontece em um momento muito apropriado, durante a época das amethystoglossa e logo antes da chegada da primavera, quando as schillerianas florescem, tornando o evento ainda mais especial”, destaca Mônica de Oliveira Tosta, uma das organizadoras.

Palestras com especialistas

Além da exposição, o evento oferecerá uma série de palestras conduzidas por especialistas renomados no mundo das orquídeas. O médico Aloísio Falqueto irá compartilhar seus conhecimentos no dia 09 de setembro, às 9h, com a palestra “Orquídeas: Do laboratório ao orquidário“.

Logo após, às 11h, Fernando Assad, do Orquidófio, discutirá “Combatendo as pragas que atacam nossas orquídeas“. No mesmo dia, às 14h, Francisco Deusvando, um experiente orquidófilo, apresentará a palestra “Cultivando orquídeas“. E para a comodidade dos visitantes, essa última palestra será novamente realizada no dia 10 de setembro, também às 14h.

A 7ª Exposição Nacional de Orquídeas conta com o apoio da prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante.