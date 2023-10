Mais de 500 casas populares devem ser entregues às famílias carentes de Aracruz

O deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), presidente da Frente Parlamentar da Habitação da Assembleia Legislativa, afirmou ter recebido a informação de que o sorteio parcial dos 537 imóveis do Residencial Barra do Riacho já foi autorizado, o que permite a ligação da água e da energia elétrica

O presidente da Frente Parlamentar da Habitação da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini (Cidadania), afirmou ter recebido uma ótima notícia da gerência nacional da Caixa Econômica Federal: o sorteio parcial das 537 casas populares do Residencial Barra do Riacho, em Aracruz, do programa Minha Casa Minha Vida, do governo federal, já foi autorizado. Os moradores esperam há 10 anos para receber os imóveis.

“Acabei de receber uma notícia ótima da gerência nacional da Caixa: o sorteio parcial já está autorizado. Nos próximos dias, a prefeitura de Aracruz deve se organizar para fazer o sorteio. Com ele, já poderão ser ligadas a água e a energia elétrica das casas”, anunciou Gandini, que procurou o prefeito de Aracruz, Luiz Carlos Coutinho, e a gerência local da Caixa, para informar sobre a novidade.

Gandini, que agora em dezembro vai completar dois anos à frente da discussão, disse que está muito feliz. “Vocês não têm noção da minha felicidade. Durmo e acordo pensando em vocês (moradores) terem essas casas. Já liguei para o prefeito. Estou muito feliz. Está chegando a hora da entrega”, declarou o deputado.

O parlamentar afirma que os imóveis já estão prontos para ser entregues e defende que isso ocorra imediatamente.

“Há pessoas beneficiadas que pagam aluguel de R$ 700, mas ganham salário mínimo (R$ 1.320). Ou seja: não sabem se pagam o aluguel ou comem”, contou Gandini, lembrando ainda do risco de os imóveis serem invadidos por aqueles que sequer participaram do processo de seleção.

Gandini pediu mais empatia com as famílias por parte das autoridades. “Estou no grupo das pessoas (no WhatsApp). Se vocês ouvirem os áudios… São pessoas que têm filhos PCDs, são idosas, que imploram: ‘Por favor, quero deixar algo para os meus filhos! Se não conseguir agora, eu vou morrer…!’. Inclusive, vários já morreram. Se coloquem na condição dessas pessoas!”, cobrou Gandini, no discurso que realizou do plenário da Assembleia Legislativa, no dia 11 de setembro.

O deputado disse se sentir da família dos beneficiados. “É impressionante como a gente vai pegando amor pelas pessoas porque a gente vê a angústia delas. São seres humanos que precisam muito. A casa é dignidade, inserção social”, afirmou.

No seu discurso, o presidente da Frente da Habitação frisou ainda que, com a ajuda do vereador de Aracruz Jean Pedrini (Cidadania), seu aliado no município, já perdeu as contas das reuniões que realizou com a Caixa e a equipe do prefeito Luiz Carlos Coutinho, em busca de uma solução.

“As pessoas não têm mais como esperar. Façam essas entregas neste mês. Chegou o limite do tolerável”, insistiu.

foto Wilbert Suave