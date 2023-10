Mais de 500 casas populares devem ser entregues este mês em Aracruz

Essa é a expectativa da prefeitura, após o sorteio das primeiras 507 unidades, de um total de 537. Gandini diz que não vê a hora das famílias receberem as suas chaves

As 537 famílias carentes que serão beneficiadas com os imóveis do Residencial Barra do Riacho, em Aracruz, devem receber as chaves das casas ainda este mês. Pelo menos essa é a expectativa do prefeito da cidade, Luiz Carlos Coutinho, que hoje (6) realizou o sorteio das primeiras 507 unidades destinadas aos aprovados até a última quinta-feira (5), incluindo os idosos e pessoas com deficiência.

Coutinho destacou que a data para entrega das chaves aos beneficiários é agendada pelo governo federal, por meio do gabinete da Presidência da República e do Ministério das Cidades.

“Ainda não temos a data certa para isso acontecer, mas está muito próximo desse evento e esperamos que seja ainda nesse mês de outubro”, declarou o prefeito, que garantiu estar empenhado e que não medirá esforços para dar celeridade à questão.

Após o sorteio, os beneficiados terão seus nomes encaminhados em até três dias úteis à Caixa Econômica Federal, a quem caberá confeccionar os contratos individuais. Em seguida, será agendada uma data para assinatura dos contratos.

O Residencial Barra do Riacho é esperado há 14 anos. Orçada em R$ 27,8 milhões, a obra, que é do programa Minha Casa Minha Vida, foi iniciada em fevereiro de 2015, com previsão de ser concluída em agosto de 2016, porém foi paralisada.

Com a retomada, a Caixa licitou sua última etapa no valor de R$ 9 milhões. Em 2019, o governo do Estado fez a pavimentação e drenagem do acesso ao residencial e da Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), no valor de R$ 2,3 milhões. O valor total, somado os investimentos dos governos federal e estadual, é de R$ 39,5 milhões.

A prefeitura cabe investir em obras de infraestrutura, o que inclui pavimentação de ruas de acesso, redes de água, esgotamento sanitário, drenagem, energia elétrica e disponibilidade de transporte.

O empreendimento compreende 537 moradias com área útil de até 50,55 m², dois quartos, sala, cozinha e banheiro, situado na Av. Teófilo Azeredo, em Barra do Riacho.

A luta para entregar os imóveis foi lembrada pelo presidente da Frente Parlamentar da Habitação da Assembleia Legislativa, deputado estadual Fabrício Gandini, que esteve presente no sorteio e cumprimentou os moradores.

“Estou muito feliz. Quero agradecer primeiro a Deus. Esse é um momento esperado pelas famílias há 14 anos. Essa obra foi prometida, passaram três gestões, empresas abandonaram e chegou, então, esse momento histórico”, contou Gandini.

O parlamentar garante ter presenciado o sofrimento das famílias.

Gandini conversa com moradores beneficiados no Residencial Barra do Riacho: fim da espera de 14 anos.

“Estou há cerca de dois anos acompanhando essa entrega. Eu tenho a minha casa e acompanhei as pessoas dizendo: ‘Deputado, não aguento mais pagar aluguel’. ‘Para pagar o aluguel, a comida e o remédio, está difícil!’. Vi esse sofrimento”, declarou Gandini.

O presidente da Frente da Habitação destacou os esforços das equipes da prefeitura e da Caixa, e lembrou que também fez a sua parte.

“Estou orgulhoso porque contribui fazendo a interlocução com a Caixa, com os deputados federais, com um senador. Moradia é dignidade! Quero ver vocês (moradores) naquelas casas. E quero ser convidado para tomar 537 cafezinhos. Sem açúcar, porque sou diabético”, brincou.

