Mais Médicos: Cachoeiro amplia e completa equipes das unidades de saúde

28 de junho de 2023

A prefeitura de Cachoeiro está contratando mais sete profissionais por meio do programa Mais Médicos. Com isso, 100% das equipes das Unidades Básicas de Saúde (UBS) do município contarão com médicos a partir de julho.

Essa conquista foi informada pela secretaria Municipal de Saúde nesta quarta-feira (28), durante a solenidade de recepção dos novos profissionais, realizada no auditório da Casa Rosa, no Centro.

O secretário municipal de Saúde, Alex Wingler, destacou que o município ampliará de 50 para 55 o número de equipes completas da Estratégia Saúde da Família (ESF), que são formadas também por enfermeiros, técnicos de enfermagem e agentes de saúde.

“Com esse total de equipes, alcançamos um índice de cobertura de atenção básica de 87,7% de toda a população de Cachoeiro. Considerando que cerca de 80% dos moradores são usuários do Sistema Único de Saúde (SUS), teremos uma cobertura plena”, explicou o secretário.

Wingler também destacou a importância do Mais Médicos para o município, que agora passou a contar com um total de 20 profissionais do programa, atendendo em 17 das 32 UBS. Parte deles estava presente na solenidade.

“Os médicos do programa criam vínculo com as comunidades onde atuam e ficam por mais tempo nos municípios. Temos alguns atuando há cinco anos, por exemplo”, frisou.

Os sete novos profissionais vão atuar nas unidades dos bairros Village da Luz, Amaral, Gilson Carone (dois), São Luiz Gonzaga, Abelardo Machado e do distrito de Itaoca.

O prefeito Victor Coelho deu as boas-vindas aos médicos e reforçou o compromisso da gestão municipal de oferecer um atendimento cada vez melhor na área da saúde.

“Contamos com vocês para cuidarmos bem da nossa população. Com um atendimento humanizado e os investimentos que estamos fazendo na estrutura da nossa rede de assistência, ficamos mais próximos da nossa meta de garantir uma saúde pública de excelência”, afirmou.

foto Márcia Leal/PMCI