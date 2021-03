Mais sete leitos clínicos de retaguarda em Vitória anunciado por Casagrande

Na manhã desta terça-feira (23), o governador Renato Casagrande anunciou a ampliação de mais sete leitos clínicos de retaguarda para o Hospital Vitória, em Andorinhas, na Capital. No total, o Estado passa a disponibilizar no Hospital Vitória, 35 leitos clínicos de enfermaria para pacientes crônicos em atendimento de casos não Covid-19. Essa é mais uma ação do Programa Estadual “Leitos para Todos”, por meio da contratualização com o hospital no valor de R$ 750.750,00 por mês.

No último dia 13, o Governo do Estado já havia anunciado 28 leitos na mesma unidade, que agora passa a disponibilizar mais sete leitos. De acordo com Casagrande, esses leitos para pacientes com outras enfermidades vão permitir que o Estado libere leitos para pacientes com o novo Coronavírus (Covid-19) em unidades de referência para tratamento da doença.

“Estamos fazendo um esforço gigantesco para abrir leitos e que não falte atendimento a nenhum capixaba. Até o início da próxima semana, vamos abrir outros dez leitos de UTI Covid-19 no São Lucas. Ontem chegamos a 745 pessoas internadas somente por Covid nos 816 leitos disponíveis. A velocidade de ocupação dos leitos é muito superior à nossa capacidade de abertura de novos”, afirmou o governador.

Casagrande voltou a pedir a adesão da população às medidas previstas na quarentena de 14 dias no Estado. “Uma parte das pessoas têm feito protestos, carreatas e até manifestações, mas peço que todos vocês se protejam, não causem aglomeração e proteja a família de vocês. Sei da angústia de quem talvez se sinta prejudicado pela quarentena, mas a angústia será muito maior se colocar algum parente em risco. O momento exige decisões, sendo simpáticas ou não. Em um momento de guerra como este, precisamos tomar as decisões que precisam ser tomadas”, enfatizou.

Segundo o subsecretário de Estado de Regulação, Controle e Avaliação em Saúde, Gleikson Barbosa, a expansão de leitos realizada pelo Governo do Estado visa também a leitos não Covid-19. “Para garantir o acesso ao tratamento integral de todos os pacientes”, completou.