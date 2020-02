Mais uma orla será revitalizada em Anchieta para impedir as demolições de quiosques

today10 de fevereiro de 2020 remove_red_eye21

A Praia da Costa Azul, em Iriri, no litoral de Anchieta, será totalmente revitalizada. A Prefeitura de Anchieta conseguiu recursos com o governo Estadual para executar o projeto que inclui diversas melhorias no local. A reurbanização dessa orla, como a que está ocorrendo em Castelhanos, impediu que todos os quiosques do município fossem demolidos, conforme determinação da Justiça Federal desde 2016. (veja cronologia do processo abaixo).

A obra da Praia da Costa Azul vem sendo licitada pela prefeitura e o investimento será em torno de R$ 4 milhões. De acordo com informações contidas no Edital de licitação da referida obra, a abertura das propostas, das empresas interessadas, será no dia 04 de março, às 9h, no auditório da Prefeitura. Todo processo deve cumprir as exigências e prazos da Lei Federal nº 8.666/93.

De acordo com a Secretaria de Infraestrutura, o projeto na Costa Azul inclui a demolição dos quiosques existentes com construção de seis novos. Ainda serão construídos 03 banheiros e 03 quiosques para a venda de água de coco. Haverá drenagem e pavimentação da via, iluminação com lâmpadas de LED, paisagismo e instalação de lixeiras e bicicletários. Todas as castanheiras da orla serão mantidas.

Já em Castelhanos, a obra foi iniciada garantindo a pavimentação da avenida Beira Mar e construção do calçadão e ciclovia. Devido à temporada de verão, a obra foi paralisada e será retomada após o carnaval, cumprindo o cronograma com entrega prevista para agosto deste ano.

Cronologia – Entenda o processo e as ações tomadas para impedir a demolições de todos os quiosques das orlas de Anchieta:

2006 – O Ministério Público Federal (MPF) informou da decisão sobre a obrigação do município de Anchieta demolir todos os quiosques das orlas, considerando irregularidades ambientais da construção e localização.

2016 – A decisão foi transitada e julgada, determinando que todos os quiosques das praias de Anchieta fossem demolidos imediatamente. O MPF encaminhou a decisão e a determinação para a Prefeitura de Anchieta.

2017- Mas somente em 2017 que a prefeitura se manifestou. Na ocasião o prefeito Fabrício Petri reuniu sua equipe e foi em busca de uma solução para não prejudicar os quiosqueiros e o município.

A equipe elaborou um plano de ação, onde serão revitalizadas as orlas com retirada dos quiosques e construção de novos de forma gradual.

2018 – O plano foi aceito pelo MPF. Desde então a prefeitura iniciou o processo para captação de recursos para a execução do plano. Com apoio do governo do Estado conseguiu a revitalização da orla da Praia de Castelhanos. A obra deve finalizar em agosto deste ano.

2019 – Com recursos próprios, no final do ano passado, a prefeitura iniciou a revitalização da orla da praia central. A obra está em andamento e inclui a reconstrução de mais de um quilômetro do calçadão, instalação de academia, chuveiros, arquibancadas, bancos e melhorias no acesso em um trecho de 300 metros da orla.

2020 – Também este ano foi iniciada a construção do muro de contenção do trecho que compreende a Vila Samarco, que será igual ao executado na Ponta dos Castelhanos em 2019. Dessa forma, toda extensão da orla da Praia Central receberá melhorias.

Para o balneário de Ubu a prefeitura está finalizando o projeto de revitalização da orla. Em breve será apresentado aos moradores para, após, captar recursos e executar a obra.