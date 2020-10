Mallu Ohanna confirma caso com Gusttavo Lima enquanto ele ainda estava casado

Mallu Ohanna voltou atrás e confirmou que teve sim, um caso com Gusttavo Lima quando ele ainda estava casado com Andressa Suita.

A informação de que os dois haviam se relacionado foi divulgada por Fabíola Reipert, no Balanço Geral da última sexta-feira, 16. O cantor negou e revelou que nunca nem viu Mallu e seu ex Dudu.

Já durante o programa desta segunda-feira, 19, a jornalista fez questão de comprovar a informação. Primeiro, ela exibiu uma foto de um jogo beneficente que o sertanejo participou em dezembro do ano passado em que jogou no mesmo time do jogador de futebol.

Mas o destaque mesmo ficou para uma conversa que ela teve no telefone com a loira. A princípio, Ohanna negou que havia se relacionado com o agora ex de Andressa Suita em um post no Instagram, mas pouco depois apagou.

Em trecho da ligação da ex do jogador com Fabíola, ela confirma que se envolveu com Gusttavo há cerca de 2 meses. A influenciadora ainda contou que o artista disse que ele já estava separado, mas na verdade não estava.

Mallu revelou que os dois ficaram pela primeira vez na casa do Leonardo, mas afirmou que essa não foi a única vez. “Ficamos algumas vezes…umas quatro, mais ou menos”, contou.

Questionada se ainda estava ficando com o cantor, ela disparou: “Por enquanto ainda não”.

Fonte Caras