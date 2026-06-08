Marataízes amplia segurança e fortalece turismo do município

today8 de junho de 2026 remove_red_eye108

O município de Marataízes viveu uma manhã marcada por importantes entregas nas áreas de segurança pública e turismo nesta segunda-feira (8). Com a presença do governador Ricardo Ferraço, do prefeito Toninho Bitencourt e de autoridades municipais, estaduais e federais, foram inaugurados o 16º Batalhão da Polícia Militar, a nova Central de Videomonitoramento e o Centro de Apoio ao Turista (CAT).

Novo batalhão reforça segurança na região

A Polícia Militar do Espírito Santo oficializou a instalação do 16º Batalhão da corporação em Marataízes. A nova unidade passa a funcionar, inicialmente, na sede da antiga 9ª Companhia Independente, no bairro Cidade Nova.

A transformação da companhia em batalhão representa um reforço significativo para a segurança pública regional. Enquanto uma companhia independente possui efetivo de até 200 policiais, um batalhão pode contar com até 800 militares, além de receber mais viaturas, equipamentos e autonomia operacional.

O comando do 16º BPM ficará sob responsabilidade do major Vítor Gallo, que já atuava à frente da antiga 9ª Companhia e deverá ser promovido ao posto de tenente-coronel. A nova unidade continuará atendendo os municípios de Marataízes, Itapemirim, Presidente Kennedy e Rio Novo do Sul.

A Prefeitura de Marataízes também disponibilizou uma área para a construção da futura sede do batalhão. Os recursos para a obra já foram reservados pela Polícia Militar junto ao Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

Videomonitoramento é ampliado

Ainda durante a agenda no município, foi inaugurada a nova Central de Videomonitoramento e a sede administrativa da Secretaria Municipal de Defesa Social e Segurança Patrimonial (Semdesp).

Com a modernização da estrutura, o sistema passa a contar com 80 câmeras integradas à Polícia Militar, além de outros 20 equipamentos que fazem parte do cerco eletrônico de segurança. A expectativa é ampliar a cobertura para praticamente toda a área urbana de Marataízes.

Segundo a administração municipal, o videomonitoramento já tem contribuído para a identificação de suspeitos e para a recuperação de veículos roubados ou em situação irregular.

Centro de Apoio ao Turista é entregue na Praia Central

Também foi inaugurado o Centro de Apoio ao Turista (CAT), localizado no segundo píer da Praia Central. O espaço foi construído por meio de parceria entre a Prefeitura de Marataízes e o Governo do Estado, com investimento aproximado de R$ 3,6 milhões.

Concluído em menos de quatro meses, o equipamento conta com dois pavimentos, banheiros acessíveis, terraço com vista para o mar e estrutura preparada para atender moradores e visitantes.

O CAT terá como principal função fornecer informações turísticas, mapas, roteiros e orientações sobre os atrativos locais, contribuindo para melhorar a experiência dos visitantes que chegam ao município.

A inauguração ocorre em um momento de fortalecimento do setor turístico local. Recentemente, empresários dos segmentos de hotelaria, gastronomia, artesanato e serviços participaram de ações promovidas pelo Sebrae e pela Prefeitura para a criação de novos roteiros turísticos voltados à valorização da história, da natureza, da gastronomia e do turismo náutico.

Para a administração municipal, o novo equipamento representa mais um passo no fortalecimento do turismo e no desenvolvimento econômico da cidade, ampliando a oferta de serviços e valorizando os atrativos da chamada Pérola Capixaba.

foto Cid Costa/Governo-ES