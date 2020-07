MARATAÍZES | Concurso Online da Rainha do Abacaxi

Para celebrar a cultura da fruta-símbolo de Marataízes, a Prefeitura Municipal realizará de forma virtual o tradicional concurso da Rainha do Abacaxi. As inscrições já começaram e vão até o dia 24 de julho.

Para se inscrever a candidata deverá enviar para o e-mail oficial do concurso

concursorainhadoabacaxi@gmail.com as seguintes informações:

Nome completo;

Idade;

Nome do responsável (caso menor de idade);

Endereço;

Número de Telefone;

02 fotos de rosto;

02 fotos de corpo;

02 fotos livres.