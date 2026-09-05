Marataízes debate novo Plano Diretor para orientar crescimento da cidade

today4 de setembro de 2026 remove_red_eye28

A Câmara Municipal de Marataízes realizou, na quinta-feira (3), uma audiência pública para discutir as propostas de alteração e adequação do Plano Diretor Municipal (PDM). O documento é considerado um dos principais instrumentos de planejamento urbano e deverá estabelecer novas diretrizes para o crescimento e a ocupação do território do município nos próximos anos.

A audiência contou com a participação do prefeito Toninho Bitencourt, acompanhado de secretários municipais, entre eles Luciano Sansão Teixeira, da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (SEPLADES); Rodrigo Lugão, da Secretaria de Obras e Urbanismo (SEMOU); e Letícia Peterli, secretária de Gabinete.

Vereadores participaram em número expressivo da reunião, que também recebeu moradores e demais interessados na galeria da Câmara. A realização da audiência pública faz parte das etapas previstas na legislação para a discussão e revisão do Plano Diretor.

Durante o encontro, a empresa contratada pela Prefeitura de Marataízes para elaborar a revisão do PDM apresentou as principais mudanças propostas. A exposição abordou aspectos técnicos relacionados à atualização do planejamento urbano e às diretrizes sugeridas para o ordenamento territorial do município.

A reunião também possibilitou que vereadores e representantes da Administração Municipal conhecessem os fundamentos técnicos do trabalho e apresentassem questionamentos, sugestões e observações sobre os pontos que deverão integrar o novo Plano Diretor.

Planejamento para os próximos anos

A revisão do PDM poderá ter impacto direto na maneira como Marataízes irá crescer e ocupar seu território. O tema ganha ainda mais relevância diante do crescimento populacional e econômico registrado pelo município.

Entre os assuntos que deverão ser considerados no novo planejamento estão zoneamento, expansão urbana, ocupação do solo, infraestrutura, mobilidade, preservação ambiental e implantação de novos empreendimentos.

As mudanças poderão afetar diretamente moradores, empresários, investidores e proprietários de imóveis, já que o Plano Diretor estabelece regras e diretrizes que orientam o desenvolvimento urbano e a utilização do território municipal.

Com a realização da audiência pública, o processo de revisão do Plano Diretor avança para uma nova etapa. A partir de agora, o diálogo entre o Executivo e o Legislativo Municipal deverá ser fundamental para analisar e aperfeiçoar as propostas antes da consolidação do texto que irá estabelecer as bases para o desenvolvimento de Marataízes nos próximos anos.