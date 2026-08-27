Marataízes debate oportunidades com avanço do Porto Central e do ParkLog Sul

today27 de agosto de 2026 remove_red_eye44

Município participou de reunião com cidades da região para discutir investimentos, infraestrutura e geração de empregos ligados aos futuros empreendimentos

A Prefeitura de Marataízes, por meio da Secretaria Municipal de Planejamento e Desenvolvimento Sustentável (SEPLADES), participou nesta quinta-feira (27) de uma reunião do grupo de trabalho que acompanha o avanço das obras do Porto Central, em Presidente Kennedy, e a criação do Parque Logístico da Região Sul do Espírito Santo (ParkLog Sul).

O encontro reuniu representantes das prefeituras de Presidente Kennedy, Marataízes e São Francisco do Itabapoana (RJ), municípios diretamente relacionados aos projetos. A reunião teve como objetivo apresentar um panorama atualizado dos empreendimentos, além de discutir investimentos já realizados e planejados e as principais necessidades de cada município diante das transformações previstas para a região.

Durante a reunião, Marataízes apresentou dados sobre o cenário demográfico e econômico do município. O secretário da SEPLADES, Luciano Sansão Teixeira, destacou os resultados positivos alcançados pelo município nas áreas fiscal e financeira e afirmou que a administração municipal vem preparando a cidade para aproveitar as oportunidades geradas pelos novos investimentos.

Segundo o secretário, a proximidade com o Porto Central é um dos fatores que colocam Marataízes em posição estratégica.

“A Administração Municipal está preparando Marataízes para o futuro promissor que se avizinha com o avanço das obras do Porto Central. Estamos a apenas 30 quilômetros do empreendimento e o Município só tem a ganhar com esse importante projeto”, afirmou Luciano Sansão.

O secretário também citou o crescimento no número de empresas abertas em Marataízes e investimentos realizados para fortalecer a economia local, como o Shopping a Céu Aberto e o novo Polo Gastronômico.

Capacitação e geração de empregos

Representantes da Secretaria Municipal de Assistência Social, Habitação e Trabalho (SEMASHT) e do Sine de Marataízes também participaram da reunião.

Os servidores Flávio Altoé e Luiz Cláudio Soares Sad apresentaram informações relacionadas ao crescimento da geração de empregos no município e aos investimentos realizados pela Prefeitura na qualificação e capacitação da mão de obra.

A preparação dos trabalhadores é considerada estratégica diante da expectativa de novos empreendimentos e oportunidades de emprego que podem surgir com a expansão do setor portuário e logístico no Sul do Espírito Santo.

Região com potencial para se tornar um grande hub logístico

O ParkLog Sul tem entre seus principais eixos de desenvolvimento os complexos portuários de Ubu, em Anchieta, e do Porto Central, em Presidente Kennedy.

O terminal da Samarco, em Anchieta, está em operação desde 1977 e tem atuação voltada principalmente ao minério de ferro e às pelotas. A proposta é ampliar sua utilização e transformá-lo em um terminal multipropósito.

Já o Porto Central, em Presidente Kennedy, tem como objetivo se consolidar como um hub portuário e industrial, com capacidade para receber diferentes tipos de cargas e empreendimentos.

A estratégia também considera a integração com outros complexos logísticos do Espírito Santo, como o ParkLog ES, em Aracruz, e a estrutura portuária da Região Metropolitana, que reúne os portos de Tubarão, Praia Mole, Vila Velha e Vitória.

A integração desses empreendimentos pode ampliar a capacidade logística do Estado e criar condições para a atração de investimentos em diferentes setores da economia.

Para Marataízes, a participação nas discussões busca antecipar demandas e preparar o município para os possíveis impactos econômicos e sociais provocados pela expansão da infraestrutura portuária e logística na região.

Com localização estratégica no litoral Sul do Espírito Santo e proximidade com o Porto Central, o município aposta em investimentos em infraestrutura, turismo, desenvolvimento econômico e qualificação profissional para acompanhar o novo ciclo de crescimento esperado para a região.