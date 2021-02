Marcelo Santos destaca posição do Estado: “O Espírito Santo trilha no caminho certo, diferente dos estados da federação”

today2 de fevereiro de 2021 remove_red_eye56

A Assembleia Legislativa do Espírito Santo realizou, na tarde desta terça-feira (2), a Sessão Solene para abertura da terceira sessão legislativa ordinária, de forma híbrida, e contou com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Davi Diniz. Discursando em nome dos parlamentares, o 1º vice-presidente da Casa, deputado estadual Marcelo Santos (Podemos), destacou a posição do Espírito Santo neste momento de pandemia.

“É muito bacana poder estar aqui reabrindo os trabalhos dessa Sessão Legislativa, em um momento difícil e com a mais grave crise dos últimos anos: financeira, econômica e administrativa, potencializada ainda mais pelo Covid-19, que já matou tantos irmãos e irmãs aqui no Espírito Santo, no país e no mundo. Em parceria com a Assembleia Legislativa, liderado pelo governador Renato Casagrande, o Estado tem enfrentado a crise e feito o melhor para com que chegássemos aonde chegamos. O Espírito Santo trilha no caminho certo, diferente dos estados da federação que não acreditavam – principalmente antes do Covid – que nós estaríamos numa curva de queda da economia”, comentou Marcelo Santos.

O deputado ainda destacou o respeito do Palácio Anchieta pela independência de Poderes. “O governador Renato Casagrande também fez uma demonstração de estadista onde, no diálogo com a sua base – fruto do reconhecimento do seu trabalho, de tudo aquilo que ele vem vendo em prol da população do Espírito Santo, e de mãos dadas com o Parlamento – entende que é um momento importante de experiência que o Erick adquiriu no comando da Assembleia Legislativa e apoiado por todos nós, um momento histórico nas nossas vidas que, depois de um período imenso de muita discussão que culminou na reeleição do presidente Erick Musso, fruto de várias conversas com os colegas deputados, com representantes do governo, chegamos com essa nova composição da Mesa Diretora”, disse.

O vice-presidente complementou: “Minha fala é de agradecimento aos capixabas por nos colocar aqui na Assembleia, também ao governador pela parceria, aos colegas deputados por estarmos aqui juntos, enfrentando todos os desafios que esse momento nos oferece. E ao Erick, parabéns! Estamos aqui na torcida para colaborar com essa nova gestão para que seja ainda mais exitosa do que todas aquelas que vossa excelência liderou junto com todos nós aqui”, finalizou.

A partir desta quarta-feira (3), se iniciam as Sessões Ordinárias para apreciação e votação de projetos, sempre às segundas e terças-feiras, às 15 horas, e às quartas-feiras, às 9 horas.